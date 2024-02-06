Право вето даст Орбану ещё массу возможностей посеять раздор внутри ЕС

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Премьер-министр Виктор Орбан использует право вето при принятии важных политических решений в ЕС ради средств из европейских фондов и из «жажды признания» лидерами ведущих мировых держав, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, Орбан и дальше будет использовать своё право вето, чтобы посеять раздор внутри Европейского союза.



АР

В понедельник парламент Венгрии проведёт внеочередное заседание, на котором проголосует по вопросу присоединения Швеции к НАТО. Однако правящая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз», имеющая в законодательном органе большинство мест, не будет принимать участия в заседании, ещё больше откладывая принятие решения по заявке Стокгольма.

Как пишет The Washington Post, это лишь очередной пример того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствует достижению ключевых политических целей, из-за чего приобрёл дурную славу в Европейском союзе. Разочарованные чиновники ЕС теперь пытаются определить, чего Орбан добивается, «вставляя палки в колёса», и как они могли бы преодолеть эту тактику венгерского лидера.

«Сейчас в Брюсселе мы чувствуем усталость от Орбана. Я не могу понять, я не могу принять эту очень странную и очень эгоистичную игру Виктора Орбана», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в преддверии саммита ЕС в четверг, на котором венгерский лидер грозился сорвать планы по предоставлению Украине крупного пакета финансирования.

В Брюсселе относительно Орбана уже давно сложилось единое мнение: он задерживает принятие ключевых решений, чтобы вынудить блок выделить миллиарды долларов финансирования, которые там удерживали из-за «нарушения принципов верховенства права» и коррупции.

Впрочем, директор Института политического капитала Будапешта Петер Креко видит ещё одну причину. По его словам, Орбаном также движет жажда признания. Будучи лидером страны с населением всего менее 10 миллионов человек, Орбан успешно пользуется правом вето в ЕС, чтобы дать Венгрии решающий голос среди значительно более крупных членов, таких как Германия, Франция и Италия. По собственному признанию Орбана, необходимость единодушной поддержки некоторых политических решений ЕС является единственным инструментом, который такая маленькая страна, как Венгрия, может использовать для отстаивания своей позиции среди ведущих мировых держав.

Член Европейского парламента Даниэль Фройнд заявил, что единодушие «становится инструментом шантажа и вымогательства» и несёт огромный риск для безопасности блока, который позволил Орбану подорвать единство ЕС по целому ряду вопросов — от поддержки Украины до расширения НАТО.

Хотя венгерский премьер не стал блокировать выделение помощи Украине на саммите 1 февраля, с его правом вето у Орбана будет масса дополнительных возможностей посеять раздор внутри ЕС, пишет The Washington Post.