Грузия Online – в Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов

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Грузинские спецслужбы изъяли взрывные устройства и взрывчатку, направлявшиеся с Украины в Россию. Как пишет портал «Грузия Online», они были доставлены в Грузию из Одессы, через Румынию, Болгарию и Турцию. Силовики выяснили, что пунктом назначения груза был Воронеж; также не исключено, что устройства могли быть использованы для терактов в самой Грузии.



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Служба госбезопасности Грузии изъяла взрывные устройства и взрывчатку, направлявшуюся с Украины в Россию. Как пишет «Грузия Online», по данным СГБ, контртеррористический центр в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий изъял несколько единиц специальных взрывных устройств и большое количество взрывчатки.

Спецслужба сообщила, что в рамках оперативно-разыскных мероприятий, по предварительной оперативной информации, в результате обыска конкретного транспортного средства сотрудниками Антитеррористического центра были изъяты два аккумулятора, предназначенных для электромобиля. Аккумуляторы использовались в качестве контейнера

В обоих было заложено по шесть единиц специальных взрывных устройств. Из указанных контейнеров специальной группой по разминированию были изъяты взрывные устройства и вещества, которые направлены в Экспертно-криминалистический отдел МВД на экспертизу, а в целях обеспечения тайных следственно-оперативных мероприятий упомянутым контейнерам вернули первоначальный внешний вид и в виде муляжей их снова вернули в вышеупомянутую упаковку, чтобы проведённые секретные следственные действия не стали известны как заказчикам, так и исполнителям. Процесс дальнейшего движения посылки контролировали сотрудники контртеррористического центра. Основной целью вышеуказанных следственных действий было установление заказчиков и дополнительных лиц, которые могли быть причастны к перевозке указанного груза, а также установление маршрута перемещения взрывных устройств и целей их конечного использования.

Было установлено, что взрывные устройства содержат взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 кг. В контейнеры также были помещены 6 единиц детонаторов и 6 единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было запрограммировано.

В результате первичного исследования обнаруженных устройств было установлено, что все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий радиус поражения. Развёртывание такого устройства в местах массового скопления людей может привести к значительному ущербу инфраструктуре и крупным жертвам. Заряд упомянутого вещества гораздо мощнее заряда взрывчатого тротила.

В результате комплексных действий, проведённых Контртеррористическим центром, на основании показаний опрошенных свидетелей и изъятых аудиофайлов установлено, что указанные взрывные устройства и вещества были доставлены в Грузию из Одессы, через Румынию, Болгарию и Турцию 19 января этого года через КПП «Сарпи» на минивэне, принадлежащем гражданину Украины, и планировалось вывезти его в Россию, конкретно в Воронеж, через КПП «Дарьял».

Позже по требованию заказчика решение было изменено и лица, участвующие в процессе, попытались вывезти из указанной точки один из контейнеров, в которых были заложены три взрывных устройства. Второй контейнер с тремя взрывными устройствами остался по конкретному адресу в Тбилиси. Груз был остановлен и изъят сотрудниками Контртеррористического центра в тот момент, когда оно должно было пересечь грузино-российскую государственную границу с грузинской стороны.

В результате оперативно-разыскных и следственных действий, проведённых Службой государственной безопасности, установлено, что к ввозу указанных взрывных устройств в Грузию причастны 7 человек из Грузии, 3 человека с Украины и 2 человека из Армении. Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал житель Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе. Указанное лицо активно следило за перемещением вышеупомянутых взрывных устройств из-за пределов Грузии. Следствие также установило, что вышеупомянутые лица, за исключением Шарашидзе, вероятно, не знали о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в автомобильных аккумуляторах.

В настоящее время проводятся активные следственно-оперативные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к преступной деятельности, изготовлению специальных взрывных устройств, определения маршрута движения, конечного пункта назначения, установления объектов нападения и получения доказательств.

Что касается трёх взрывных устройств, оставленных в городе Тбилиси, предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для использования в боевых действиях, определит проводимое расследование. Однако детали упомянутого дела и реальная ситуация дают основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии должны были послужить обвинению Грузии в организации терактов на её территории или за границей в части как планирования, так и осуществления.

По факту Контртеррористический центр СГБ проводит расследование по части 3 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трёх до шести лет. Однако в ходе расследования квалификация может быть уточнена и расследование будет продолжено по статье 18-323, подразумевающей подготовку террористического акта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.