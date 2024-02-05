 

Турция остаётся верна российским С-400

05.02.2024, 18:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Министр иностранных дел Турции отметил, что Анкара не хочет отказываться от российских систем ПВО ради приобретения американских истребителей F-35, пишет Bloomberg. Между тем именно такое условие выдвинули Соединённые Штаты.


AP

 

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан дал понять, что Турции важнее сохранить российскую систему ПВО, чем купить истребители F-35, пишет Bloomberg.

Всего неделю назад во время визита Виктории Нуланд из Госдепа США стало известно о возобновлении переговоров по приобретению Турцией истребителей F-35. Но Штаты настаивают, что для этого Анкара должна отказаться от российских ракет С-400, которые, как считает Вашингтон, представляют угрозу для американских самолётов.

К тому же после того, как Турция одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО, Штаты снова заявили о готовности продать ей боевые самолеты F-16. И теперь получается, что напряжённость в отношениях США и Турции по-прежнему сохраняется, ведь «выбрасывать за борт новейшие российские С-400» она не хочет.

 


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