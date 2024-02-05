CNN – европейские фермеры «сыты по горло» — протесты идут по всему ЕС

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Хотя акции французских сельхозпроизводителей, которым наконец удалось добиться от своего правительства выполнения ключевых требований, идут на спад, ситуация во многих других странах ЕС остаётся «наэлектризованной», рапортует CNN. По информации канала, причины для недовольства у всех примерно одинаковые: сельхозработникам не нравятся экологическая зарегулированность, а также заполоняющие рынок дешёвые импортные продукты, которые ввозятся в том числе с Украины.

Дорога в Рим перекрыта — по ней медленно движется затор из тракторов; магистрали заполонили машины, место которым — на фермах, дав фермерам возможность сделать гудящее послание в адрес властей Италии и ЕС. Местные фермеры — как и их коллеги, которые участвуют в акциях протеста по всему континенту, — сыты по горло.

ДОМЕНИКО КЬЕРГИ, фермер: Мы ждём, что правительство после этой демонстрации даст какой-то ответ. Ведь ситуация критическая — мы не будем рабами на собственных фермах.

Те же гнев и фрустрацию ощущают сейчас многие фермеры по всей Европе — они говорят, что из-за роста издержек, экологического регулирования и конкуренции со стороны дешёвого импорта рискуют разориться.

Крупнейшие и самые громкие акции на протяжении нескольких недель проводили французские фермеры, перекрывавшие крупные парижские шоссе и основные магистрали по всей стране. Однако многие французские демонстранты теперь разбирают баррикады: правительство всё же пошло на ключевые уступки, пообещав усилить проверки в отношении импортных продуктов, не соответствующих стандартам Франции и ЕС, а также оказать сельхозпроизводителям дополнительную финансовую поддержку. Этого пока хватило, чтобы вот эти фермеры отправились по домам.

ЖАН-ФРАНСУА БАНДЕ, фермер: Эти люди вложили в нынешние демонстрации всю душу. Восемь дней они добирались до Парижа на скорости 30 километров в час, а потом возвращались обратно. Поразительно просто! Они — наши герои.

Но среди фермеров в других европейских странах ситуация вот уже некоторое время остаётся наэлектризованной. В Греции сельхозпроизводители, и так серьёзно пострадавшие от недавних наводнений, сбрасывали на улицах испорченые продукты, протестуя таким образом против высоких цен на энергоносители и требуя внесения перманентных изменений в законы, регулирующие налоги на дизельное топливо.

Другой проблемой выступают дешёвые продукты — особенно те, что ввозятся с Украины после того, как ЕС, реагируя на российскую операцию в стране, отменил таможенные пошлины и квоты на украинские зерно, сахар и мясо. Как признаётся один сельхопроизводитель из Германии, подобные меры могут в итоге её разорить.

ЛУИЗА ХОХШТАЙН, фермер: Если всё вот так будет продолжаться, небольшие семейные хозяйства вроде тех, которые есть у нас в стране, прекратят существование. А если нас больше не будет, то продукты будут ввозиться из-за рубежа и мы не будем знать, по каким стандартам они произведены.

А на Мальте фермеры протестовали из-за введённых ЕС экологических целевых показателей и целого ряда других вопросов, которые, как жалуются сами фермеры, бьют по их конкурентоспособности. Впрочем, именно в этом плане ЕС допустил компромисс в пользу фермеров: в Еврокомиссии заявили, что введение требования к производителям не использовать часть своих площадей ради улучшения биологического разнообразия будет отложено, но при этом хозяйства всё равно будут получать от государства компенсационные выплаты.

Однако фермеры по всему континенту продолжают требовать больше уступок — как от ЕС, так и от их стран. А это может повлиять на климатические цели, импорт продуктов и даже доступность тех или иных продуктов для потребителя.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2024 года.