Американский конгрессмен – инициатива республиканцев по отделению украинского вопроса — победа для Путина

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Предложение спикера палаты представителей Майка Джонсона по выделению помощи Израилю в отдельный законопроект, где не будет положений о поддержке Украины и охране границы, явно радует Владимира Путина — ведь оно вносит раскол в стан демократических союзников в крайне удобный для него момент, полагает член палаты от штата Нью-Йорк Пэт Райан. Как отметил конгрессмен в эфире MSNBC, уже то, что украинский вопрос стал для республиканцев токсичным, — это результат влияния Трампа, который сближается с Путиным.

Но когда же Украина успела стать такой провокационной для республиканцев темой?

ПЭТ РАЙАН, член палаты представителей США от штата Нью-Йорк (Демократическая партия): Всё дело в Дональде Трампе — и в сближении Трампа с Путиным.



Кто у нас снова и снова торжествует? Путин. Да взять даже предложение спикера Джонсона — наверное, ничто не может сделать Путина счастливее, чем то, что Джонсон вчера предложил, ведь нас, демократических союзников — и я не о нашей партии сейчас — это рассорит, причём именно в тот момент, когда он пытается перейти в наступление. Поэтому нам очень важно уметь смотреть на вещи шире и помогать это делать американскому народу.



Именно это я вот уже некоторое время и пытаюсь предпринимать в своём избирательном округе: я объясняю всё людям, чтобы они поняли хотя бы связи между Ираном и Россией. Ведь провокации, которые поощряет Иран, тесно связаны с тем, чего добивается и хочет Путин.



Дата выхода в эфир 04 февраля 2024 года.