Собянин сообщил о запуске уникальной аптеки-робота на базе больницы Ворохобова

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05.02.2024, 15:50, Новости дня
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В Москве впервые заработала уникальная “аптека-робот”. Проект запустили на базе городской клинической больницы №67 имени Ворохобова, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

“Высокотехнологичная система автоматизирует все процессы — получение, учет и хранение лекарств”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Робот способен следить за сроком годности препаратов и их соответствию накладным. Также он может составлять заказы для отделений больницы, что упрощает и ускоряет работу врачей.

Собянин обратил внимание, что проект “Умная аптека” находится на стадии пилота. В случае успеха его распространят на другие столичные стационары.

Ранее мэр Москвы продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой. Планируется выдать более 140 тысяч комплектов. Создатели формы учли пожелания медиков и требования техники безопасности.

В 2023 году в Москве открылось 13 новых поликлиник. В корпусах 40 больниц прошел капитальный ремонт. За последние пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры столицы.


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