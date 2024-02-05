Собянин: На северо-востоке Москвы ввели 41 дом по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе программы реновации в Северо-Восточном административном округе (СВАО). В эксплуатацию ввели 41 новостройку, квартиры в которых получили более 12,3 тысячи человек, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в СВАО в программу реновации включили 499 домов, в которых проживают 86,5 тысячи человек. Новостройки для переселенцев возводят на 88 стартовых площадках.

Сейчас на северо-востоке строят 29 домов. Еще 23 находятся в стадии проектирования, уточнил Собянин.

Вместе со строительством нового жилья развивается социальная инфраструктура. В Алтуфьевском районе строят детский сад на 200 мест, планируется еще один детсад и школа.

В Отрадном возводят школу на 600 учеников и детсад на 250 мест, в Марфине – среднее общеобразовательное учреждение на 500 мест. В Северном Медведкове откроют спорткомплекс с катком, а в Бутырском – ФОК с бассейном.

Москва наращивает темпы переселения в рамках реновации. В декабре обладателями нового жилья стали 4,4 тысячи человек. Всего в 2023 году новоселье справили более 40 тысяч человек.

Реновация продлится до 2032 года. Около миллиона москвичей получат жилье с качественной отделкой класса комфорт. Переселение проходит в пределах одного района – участники программы сохраняют привычный образ жизни.