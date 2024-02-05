 

Рейтинг Байдена побил антирекорд – его президентство «под угрозой»

05.02.2024, 10:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Согласно новому опросу NBC, рейтинг одобрения Джо Байдена составляет всего 37 процентов. В свою очередь, 60 процентов опрошенных недовольны его политикой. Такие результаты неутешительны для действующего президента — они самые низкие со времён второго срока Джорджа Буша — младшего.

Мы начинаем с нового опроса NBC News, который принёс новые тревожные сигналы для президента Байдена и его кампании по переизбранию. Один из наших опросчиков говорит нам, что мы наблюдаем, цитирую: «президентство в опасности». До всеобщих выборов осталось всего девять месяцев, а рейтинг президента Байдена снизился по всем показателям с 2020 года, он испытывает трудности с ключевыми элементами своей избирательной базы и теперь с большим отрывом отстаёт от бывшего президента Дональда Трампа по вопросам, которые, по мнению избирателей, являются для них наиболее важными.

Сейчас ко мне присоединится национальный политический корреспондент Стив Корнаки, который проанализирует эти цифры. Стив, это действительно ошеломляющие показатели.

СТИВ КОРНАКИ, политический корреспондент: Это действительно так, Кристен. И давайте начнём с главного. Когда вы спрашиваете людей, эй, если это всеобщие выборы и это Трамп против Байдена, наш опрос показывает, что Дональд Трамп сейчас опережает Джо Байдена на пять пунктов.

Сравните это с последним опросом, который мы проводили в ноябре. Тогда Трамп был впереди, но всего на два пункта. И это ещё более значимо, если посмотреть на это с точки зрения времени. Мы уже пять лет тестируем матч Байден — Трамп, начиная с 2019 года.

Помните 2019 год? 2020-й. Джо Байден лидировал, и лидировал значительно, во всех наших опросах. Впервые в ноябре Дональд Трамп опередил его в нашем опросе. И сейчас, на пять пунктов, это самое большое преимущество Дональда Трампа над Джо Байденом за всю историю NBC в 16 опросах.

И конечно, в основе всего этого лежит вопрос о том, что он — действующий президент. Мы спрашиваем избирателей, что вы думаете о его работе? И посмотрите, Кристен, 37 процентов одобрили его работу, а 60 процентов не одобрили.

И надо сказать, что это самый низкий рейтинг одобрения со времён второго срока бывшего президента Джорджа Буша — младшего.

СТИВ КОРНАКИ: Да. И это тоже рассматривается в контексте дальнейших событий. Буш во время своего второго срока не баллотировался на переизбрание. Вот президенты, которые в нашем опросе баллотировались на переизбрание начиная с года их переизбрания. Каков был их рейтинг одобрения? У Буша он был выше 50. Он победил. Обама был почти на уровне 50. Он победил. У Трампа четыре года назад было 46. Он проиграл. Посмотрите, насколько низкий показатель у Байдена по сравнению с предшественниками на данный момент.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.

 


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