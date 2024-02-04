«Война на истощение» ослабляет Украину и Запад — и якобы играет на руку России

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Русские прекрасно разбираются в искусстве войны — это часть их истории, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Danny Haiphong. Именно поэтому в конфликте с Украиной они выбрали тактику войны на истощение: это отвечает их стратегической цели, ослабляет Украину и её союзников, а также показывает всему миру, что РФ — «сдержанная» страна, которая «всегда открыта для переговоров», даже если её противники этого не хотят.

Нужно понимать, что для русских война — это то, с чем они очень хорошо знакомы. Русские понимают, что такое война. Это очень сильно укоренилось в их истории. Война для них — это политический вопрос. Это не большие наступательные операции, не захват городов. Речь идёт об уничтожении противника так, чтобы он не смог продолжать сопротивление и возродиться.

И суть войны на истощение заключается в том, что она помогает достичь двух целей. Во-первых, это ослабляет Украину до такой степени, что, потерпев поражение, она больше никогда не сможет возобновить войну. Если вы будете просто отправлять большие танковые армии вглубь Украины, вы и сами понесёте огромные потери. Вы победите, но такая быстрая победа вряд ли будет полностью решающей. Поэтому русские хотят истощить Украину, как они выражаются — демилитаризировать её, довести до такого состояния, чтобы она больше никогда не представляла для них угрозы.

И разумеется, есть ещё и политический аспект, который русские всегда осознают гораздо лучше, чем люди на Западе, — они всегда смотрят на политические и дипломатические факторы и настроения внутри самой России. Они не хотят огромного числа жертв, потому что это может оказаться для них не совсем удачно: это может не понравиться российскому населению. Это может создать серьёзную нагрузку на российское общество и российскую экономику. А это опять же заботит российское правительство.

Речь также идёт о дипломатических и политических альянсах России. Она способна удерживать не только Китай, который, как мне кажется, русские постепенно начинают считать своим постоянным другом, но и другие страны, такие как Индия, страны глобального Юга и Ближнего Востока. Она удерживает их на своей стороне, говоря им: «Видите, мы сдержанные, умеренные люди. Мы собираемся действовать сдержанно и умеренно. Мы не собираемся торопиться с победой. Мы всегда открыты для переговоров и обсуждений с другой стороной. Но конечно, пока мы не получим серьёзных предложений о переговорах, у нас не остаётся другого выбора, кроме как продолжать борьбу».

В общем, действовать медленно и долго играет на руку русским во многих отношениях. Это значит, что их вооружённые силы становятся сильнее, а не тратят свою военную мощь в виде огромных потерь. Это значит, что Украина становится слабее. Это значит, что Запад тоже становится слабее. Это значит, что дипломатически РФ становится сильнее, а само правительство в РФ становится сильнее политически.

Если вы получили классическое образование — как, кстати, и я — и знаете греческую и римскую историю, то вы знаете, что у римлян для таких действий было выражение «Festina lente», что означает «Торопись медленно». И это как нельзя лучше соответствует русскому подходу.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.