«Мы это заслужили» — катастрофа на границе доказала, что Байден не любит свой народ

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Нелегальные мигранты продолжают прибывать в США со всего света — однако, когда дело касается внутренних проблем, «главный болтун Вашингтона» предпочитает ничего не делать, считает Fox News. Банды мигрантов избивают полицейских, а затем выходят без залога, после чего на камеру советуют всем идти к чёрту. «Мы это заслужили», — считает ведущий. По его словам, президент, который так обращается со своей страной, не любит ни её, ни своих граждан.

Байден, которого за глаза называют «бумажным тигром» из Уилмингтона, всегда исчезает, когда начинаются проблемы. Байден преклонял колено чаще, чем Колин Каперник: перед Китаем, перед «Отрядом» (неофициальное название группы из четырёх женщин, избранных на выборах в палату представителей США в 2018 году. — ИноТВ), перед муллами, даже перед собственным сыном. Но главный болтун Вашингтона разучился говорить, когда появились картели.

Банда мигрантов ворвалась в страну, избила двух офицеров полиции Нью-Йорка, и, выйдя из тюрьмы без залога, они показали два средних пальца стране, которая их приютила. Эти два средних пальца увидел весь мир. Вот он — символ президентства Байдена. Нам его продемонстрировала целая банда мигрантов.

МИГРАНТ: Идите к чёрту! Идите к чёрту, идите к чёрту!!!

Бесплатных айфонов, гостиничных номеров и блюд, учитывающих их культурные особенности, оказалось недостаточно. Они захотели избить полицейских и выйти сухими из воды, прямо как движение Black Lives Matter. Можете считать меня сумасшедшим, но заставлять американских школьников учиться по Zoom из дома, чтобы мигранты могли спать в их школах, — это, возможно, оказалось не самым правильным сигналом для других. Мы позволяем преступникам входить в наш дом и разгуливать прямо по нам… Мы заслужили эти два средних пальца.

Банды нелегальных латиноамериканцев избивают полицейских, а окружной прокурор Элвин Брэгг отпускает их без залога. Банду даже не депортируют — это ведь город-убежище! Мой дом — твой дом! Половина банды уже успела сесть на бесплатный автобус до Калифорнии, чтобы им не предъявили обвинений. А может быть, они едут в Калифорнию, чтобы бесплатно сменить пол. Джо Байден уверял нас, что его пограничная политика — это гуманный способ действий. Но что гуманного в том, чтобы позволять мигрантам избивать полицейских и убегать?

Последние три года были не чем иным, как средним пальцем всей Америке. Иностранцы штурмуют пляжи Сан-Диего, как в Нормандии. Только взгляните: целые лодки неизвестных причаливают к нашим пляжам, а затем они просто растворяются на наших улицах. Ни одна другая страна не позволяет себе такого, кроме нас. Самые главные враги Америки посылают нам не только фентанил и шары-шпионы — они посылают толпы мигрантов с улыбками на лицах, потому что они знают, что никакого сопротивления не будет.

ЭНТОНИ АГУЭРО, американский политик: Вы из Китая?

МИГРАНТЫ: Из Китая.

ЭНТОНИ АГУЭРО: А вы из Китая? Откуда вы?

МИГРАНТЫ: Эквадор!

ЭНТОНИ АГУЭРО: Эквадор? Эквадор! А вы откуда?

МИГРАНТЫ: Китай!

ЭНТОНИ АГУЭРО: Китай? Привет! Привет, вы из Китая?

МИГРАНТЫ: Из Китая!

ЭНТОНИ АГУЭРО: Китай?

МИГРАНТЫ: Китай.

ЭНТОНИ АГУЭРО: А вы откуда? Китай?

МИГРАНТЫ: Бразилия.

МИГРАНТЫ: Россия.

ЭНТОНИ АГУЭРО: Из России? Хорошо. Откуда вы?

МИГРАНТЫ: Казахстан.

ЭНТОНИ АГУЭРО: Казахстан! А вы?

МИГРАНТЫ: Грузия.

ЭНТОНИ АГУЭРО: Грузия, класс! Откуда вы?

МИГРАНТЫ: Из России.

ЭНТОНИ АГУЭРО: Россия? Здорово!

Вы слышали этих русских? Байден не позволяет РФ вторгаться на Украину, но позволяет им вторгаться в Калифорнию.

Власти позволяют представителям стран третьего мира приезжать сюда, чтобы собирать урожай, рожать детей, становиться гражданами и голосовать. Это их слова — не мои. И мы показывали вам записи. Президент, который так обращается со своей страной, не любит её. Вы защищаете то, что любите. Вы заботитесь о том, что имеете. Вы не подвергаете свою страну нежелательным потокам непонятных людей, которые избивают полицейских и показывают нам средние пальцы. Что насчёт людей, которые здесь живут? Мы не достойны того, чтобы нас защищать?

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.