Новый пакет помощи ЕС не изменит ситуацию на украинском фронте

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Сегодня перспективы Украины не особо оптимистичны. Только что одобренный ЕС пакет помощи Киеву нисколько не сможет улучшить его ситуацию на фронте; более того, без значительного поступления боеприпасов в ближайшие месяцы украинская армия и вовсе не будет в состоянии сохранить линию фронта, говорит польский политолог Марцин Кендзерский. В беседе с Polskie Radio он признаёт, что в экономическом плане Украина — труп, который без «финансовой капельницы» с Запада не в состоянии самостоятельно выжить.



АР

Пакет макрофинансовой помощи Украине, одобренный на саммите ЕC в Брюсселе и составляющий €50 млрд, едва ли повлияет на судьбу украинского конфликта, пишет Polskie Radio. «Если мы разложим пакет на четыре года — с сегодняшнего дня и до конца 2027-го, то помощь составит 12,5 миллиарда евро в год. Это вовсе не такие большие средства. Они позволят Украине выжить и покрыть основные затраты на функционирование государства», — объясняет радиостанции польский политолог и экономист Марцин Кендзерский.

По словам эксперта, пакет помощи Киев прежде всего использует для урегулирования текущих платежей, которые должно покрыть украинское правительство. Более того, он напоминает, что в результате конфликта ВВП Украины сократился на 30-40%. «При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно. В экономическом плане, извините за выражение, Украина — это труп. Без капельницы извне правительство в Киеве не в состоянии выполнять все свои финансовые обязательства», — подчеркнул он. Поэтому по оценкам экономиста, помощь ЕС никак не повлияет на ситуацию на фронте, В этом плане решающее значение имел бы пакет американской военной помощи в размере $50 млрд, включая закупку оружия, главным образом боеприпасов.

В беседе Кендзерский также напомнил, что в марте 2023 года ЕС пообещал Украине поставить к концу марта 2024-го миллион артиллерийских снарядов, но Брюссель будет не в состоянии сдержать слово. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил в среду, что Украина получит 520 тыс. снарядов до конца марта. В свою очередь, к концу 2024 года ЕС должен предоставить ещё 600 тыс. «Однако существует угроза, что без значительного поступления боеприпасов в ближайшие месяцы — в основном речь идёт об американском пакете — украинская армия, вероятно, не сможет сохранить линию фронта», — объясняет политолог.

«На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны», — подчёркивает эксперт. Он указывает на события на украинской политической сцене, такие как шумиха вокруг генерала Валерия Залужного или ряд коррупционных скандалов. По его словам, это может стать попыткой найти виноватых в неудачах на фронте, особенно в плане прошлогоднего контрнаступления. Пока что польский эксперт не хочет предрекать поражение Украины в конфликте, но у него нет сомнений в том, что его дальнейшая судьба будет зависеть напрямую от американской помощи, будущее которой весьма туманно. «Поэтому способность Украины проводить военные операции может быть ограничена в ближайшие месяцы», — указывает он.

Более того, Марцин Кендзерский считает, что у ЕС отсутствует полное видение в плане разрешения украинского конфликта, и в этом вопросе существует заметная напряжённость между Францией и Германией. Одновременно в случае победы Дональда Трампа на выборах ключевым годом для Украины будет именно 2024-й.