 

Новый пакет помощи ЕС не изменит ситуацию на украинском фронте

04.02.2024, 16:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сегодня перспективы Украины не особо оптимистичны. Только что одобренный ЕС пакет помощи Киеву нисколько не сможет улучшить его ситуацию на фронте; более того, без значительного поступления боеприпасов в ближайшие месяцы украинская армия и вовсе не будет в состоянии сохранить линию фронта, говорит польский политолог Марцин Кендзерский. В беседе с Polskie Radio он признаёт, что в экономическом плане Украина — труп, который без «финансовой капельницы» с Запада не в состоянии самостоятельно выжить.


АР

Пакет макрофинансовой помощи Украине, одобренный на саммите ЕC в Брюсселе и составляющий €50 млрд, едва ли повлияет на судьбу украинского конфликта, пишет Polskie Radio. «Если мы разложим пакет на четыре года — с сегодняшнего дня и до конца 2027-го, то помощь составит 12,5 миллиарда евро в год. Это вовсе не такие большие средства. Они позволят Украине выжить и покрыть основные затраты на функционирование государства», — объясняет радиостанции польский политолог и экономист Марцин Кендзерский. 

По словам эксперта, пакет помощи Киев прежде всего использует для урегулирования текущих платежей, которые должно покрыть украинское правительство. Более того, он напоминает, что в результате конфликта ВВП Украины сократился на 30-40%. «При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно. В экономическом плане, извините за выражение, Украина — это труп. Без капельницы извне правительство в Киеве не в состоянии выполнять все свои финансовые обязательства», — подчеркнул он. Поэтому по оценкам экономиста, помощь ЕС никак не повлияет на ситуацию на фронте, В этом плане решающее значение имел бы пакет американской военной помощи в размере $50 млрд, включая закупку оружия, главным образом боеприпасов.

В беседе Кендзерский также напомнил, что в марте 2023 года ЕС пообещал Украине поставить к концу марта 2024-го миллион артиллерийских снарядов, но Брюссель будет не в состоянии сдержать слово. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил в среду, что Украина получит 520 тыс. снарядов до конца марта. В свою очередь, к концу 2024 года ЕС должен предоставить ещё 600 тыс. «Однако существует угроза, что без значительного поступления боеприпасов в ближайшие месяцы — в основном речь идёт об американском пакете — украинская армия, вероятно, не сможет сохранить линию фронта», — объясняет политолог. 

«На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны», — подчёркивает эксперт. Он указывает на события на украинской политической сцене, такие как шумиха вокруг генерала Валерия Залужного или ряд коррупционных скандалов. По его словам, это может стать попыткой найти виноватых в неудачах на фронте, особенно в плане прошлогоднего контрнаступления. Пока что польский эксперт не хочет предрекать поражение Украины в конфликте, но у него нет сомнений в том, что его дальнейшая судьба будет зависеть напрямую от американской помощи, будущее которой весьма туманно. «Поэтому способность Украины проводить военные операции может быть ограничена в ближайшие месяцы», — указывает он. 

Более того, Марцин Кендзерский считает, что у ЕС отсутствует полное видение в плане разрешения украинского конфликта, и в этом вопросе существует заметная напряжённость между Францией и Германией. Одновременно в случае победы Дональда Трампа на выборах ключевым годом для Украины будет именно 2024-й. 


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