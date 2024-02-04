Пентагон заговорил о чипах для поддержания ума политиков — Байдену бы такое не помешало

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Недавно Пентагон опубликовал официальный доклад, в котором разбирается возможность использования мозговых чипов для поддержания ясности ума пожилых политиков. Однако эти чипы могут выйти из строя, быть взломаны иностранными хакерами или заставить политиков нести бессвязную чушь. Как отмечает Fox News, слушая речи Джо Байдена и глядя на его поведение, складывается ощущение, что на нём эту технологию тестируют по полной программе.

Зомби-политики! У них будут подгузники, трости и чипы в мозгу. Хотите крутую безумную историю? В недавнем докладе, подготовленном Пентагоном — да, тем самым нашим Пентагоном, — говорится о том, что пожилые американские политики однажды смогут использовать возможности нейрокомпьютерного интерфейса, чтобы продлить свои полномочия в правительстве. Это означает, что, даже когда им будет за 80 и 90, они будут продолжать работать, как кролик Energizer, запертый в теле Митча Макконнелла.

Как сообщается, технология может быть тайно имплантирована в их мозг, что позволит пожилым сенаторам вновь обрести подвижность и речь после многих лет снижения когнитивных способностей. Однако сработает это не на всех — для этого необходимо по умолчанию иметь мозг.

Но дальше — веселее. В докладе также рассматривается возможность того, что эти самые мозговые чипы могут выйти из строя или даже быть взломаны иностранными противниками, что избавит их от необходимости давать взятки Хантеру Байдену. Но доклад предупреждает, что наши престарелые лидеры могут чередовать бессвязную путаницу с искусственно усиленной чёткостью. И это заставило нас задуматься: что, если это уже происходит?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня мы здесь для того, чтобы ответить на самый важный из вопросов. По-прежнему ли демократия является святым делом Америки?

Верно!

ДЖО БАЙДЕН: Здесь варят пиво… Он используется для приготовления пива… О, земной всадник, спасибо за Великие озёра!

Ошибка!

ДЖО БАЙДЕН: Я верю, что Америка достаточно велика, достаточно сильна, достаточно благословенна, чтобы все мы могли добиться успеха!

Верно!

ДЖО БАЙДЕН: В эту группу входили такие выдающиеся американцы азиатского происхождения, как Вера Вонг и… и… и Джоан Шанган… Шен… Шенга Ко… Ковава.

Ошибка!

ДЖО БАЙДЕН: Мы просто должны помнить, кто мы есть: мы — Соединённые Штаты Америки!

Верно!

ДЖО БАЙДЕН: Путинская клепто… клептот… Эх… Да, клептократия и клеп… и люди, которые занимаются клептократией!

Ошибка!

Так что, возможно, это не такая уж и безумная теория. Думаю, нам стоит отключить Джо от сети, подождать минуты две, а потом снова подключить.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2024 года.