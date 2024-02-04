 

Пелоси считает, что протестующие, призывающие к прекращению огня в Газе, финансируются из России

04.02.2024, 10:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Нэнси Пелоси уверена, что митинги против войны в Палестине выгодны Владимиру Путину, пишет San Francisco Chronicle. Из РФ и других стран мира поступают деньги, которые идут на дестабилизацию политической ситуации в США. При этом Пелоси не волнуют слова исполнительного директора совета по американо-исламским отношениям Нихада Авада о том, что её заявления «бредовые», а призывы к расследованию «авторитарны».


AP

Нэнси Пелоси «удвоила свою уверенность» в том, антивоенные протесты в США могут поддерживаться Россией, пишет San Francisco Chronicle.

При этом она не предоставила никаких доказательств потенциальных связей между протестующими и Россией, но, по её мнению, такое может быть выгодно только Владимиру Путину.

В последние недели, Байдена и Камалу Харрис почти на каждом их публичном выступлении прерывают участники акций протеста.

В свою очередь, исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям Нихад Авад заявил, что считает заявления Пелоси «бредовыми», а призыв к ФБР начать расследование «откровенно авторитарным».

Нэнси Пелоси, в ответ на критику, сообщила, что её «не волнует, что они говорят», а она просто хочет найти источники финансирования. Поскольку определённо есть средства, которые влияют на ситуацию внутри страны, а в особенности на выборы.

Молодёжь начинает отворачиваться от Байдена из-за его политики в отношении конфликта в Газе. Пелоси же считает, что переизбрание Трампа — это хуже чем то, что «они называют геноцидом».

Хотя опрос рисует для Джо Байдена не лучшую картину. По его результатам, около 6 из 10 небелых демократов не одобряют его политику в Газе, также как 7 из 10 демократов моложе 45 не одобряют самого президента.


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