Решение по ограничению экспорта СПГ напугало союзников США

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Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа разозлило Республиканскую партию и напугало союзников страны в Европе и Азии, пишет Foreign Policy. Это решение многие сочли «подарком» Байдена президенту РФ Владимиру Путину.



AP

Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа привело в ярость Республиканскую партию, напугало иностранных союзников, всё более зависящих от американских энергоносителей, и подняло вопросы о будущем СПГ-отрасли страны, пишет Foreign Policy.

Администрация Байдена объяснила решение двумя факторами. Во-первых, там опасались, что поставка огромного количества дешёвого американского газа за рубеж может подорвать конкурентное преимущество США в виде дешёвой энергии. Во-вторых, администрация прислушалась к экологическим активистам. В связи с этим многие восприняли этот шаг как своего рода политическое заигрывание с молодыми сторонниками Демократической партии в преддверии президентских выборов.

В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможности находить альтернативные источники энергии на фоне зелёного курса и отказа от российских энергоносителей. Так, Япония, которая почти полностью зависит от импорта энергоносителей, уже объявила, что начнёт поиск новых поставщиков, учитывая неопределённость относительно будущей экспортной роли США.

Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса также выступили против решения администрации Байдена. В комитете по энергетике сочли, что оно ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, назвав решение «подарком» президенту РФ Владимиру Путину.