 

Решение по ограничению экспорта СПГ напугало союзников США

04.02.2024, 4:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа разозлило Республиканскую партию и напугало союзников страны в Европе и Азии, пишет Foreign Policy. Это решение многие сочли «подарком» Байдена президенту РФ Владимиру Путину.


AP

Решение администрации президента США Джо Байдена приостановить выдачу разрешений на реализацию новых проектов по экспорту сжиженного природного газа привело в ярость Республиканскую партию, напугало иностранных союзников, всё более зависящих от американских энергоносителей, и подняло вопросы о будущем СПГ-отрасли страны, пишет Foreign Policy.

Администрация Байдена объяснила решение двумя факторами. Во-первых, там опасались, что поставка огромного количества дешёвого американского газа за рубеж может подорвать конкурентное преимущество США в виде дешёвой энергии. Во-вторых, администрация прислушалась к экологическим активистам. В связи с этим многие восприняли этот шаг как своего рода политическое заигрывание с молодыми сторонниками Демократической партии в преддверии президентских выборов.

В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможности находить альтернативные источники энергии на фоне зелёного курса и отказа от российских энергоносителей. Так, Япония, которая почти полностью зависит от импорта энергоносителей, уже объявила, что начнёт поиск новых поставщиков, учитывая неопределённость относительно будущей экспортной роли США.

Представители Республиканской партии в палате представителей конгресса также выступили против решения администрации Байдена. В комитете по энергетике сочли, что оно ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, назвав решение «подарком» президенту РФ Владимиру Путину.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Пентагон заговорил о чипах для поддержания ума политиков — Байдену бы такое не помешало

04.02 / Собянин выразил соболезнования семьям погибших при атаке на ЛНР

04.02 / Пелоси считает, что протестующие, призывающие к прекращению огня в Газе, финансируются из России

04.02 / В США 43 процента городов «теряют население»

04.02 / Вашингтонский истеблишмент пошёл на компромисс с Байденом по границе ради Украины

04.02 / Трамп оставил позади и Хейли, и Байдена

03.02 / Байден сделал подарок Путину, запретив экспорт природного газа

03.02 / США нанесли удары по иранским боевикам в Сирии и Ираке — но атаковать сам Иран до сих пор не решились

03.02 / Бикович назвал разрыв контракта с HBO «торжеством абсурда»

03.02 / Чтобы досадить России — Запад жертвует целым поколением украинцев ради собственной выгоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика