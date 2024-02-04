 

Трамп оставил позади и Хейли, и Байдена

04.02.2024, 0:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Свежие соцопросы свидетельствуют, что бывший президент Дональд Трамп опережает свою соперницу по республиканским праймериз Никки Хейли по уровню поддержки среди избирателей даже в её родном штате Южная Каролина, где она ранее занимала пост губернатора, передаёт NBC News. Трамп сохраняет преимущество и перед нынешним президентом Джо Байденом: по данным NBC, к нему лучше относятся избиратели практически всех колеблющихся штатов, которые имеют для победы в президентской гонке ключевое значение.

Приветствуем вас в эфире передачи Meet the Press Now! Меня зовут Кристен Уелкер, и мы выходим в эфир из Вашингтона. У нас — новости о ходе праймериз Республиканской партии и о том, какую стратегию применяют демократы в попытке сохранить в ноябре контроль над Белым домом.

На фронте республиканцев — свежий опрос, проведённый в родной для Никки Хейли Южной Каролине: исследование показало, что Дональд Трамп имеет над Хейли преимущество в 26 процентных пунктов. Потерпев поражение на праймериз в первых двух штатах, Хейли сказала в эфире нашей программы, что обязательно покажет в Южной Каролине результат получше, чем в Нью-Гэмпшире, — но этот опрос показал, что ей ещё придётся для этого усердно потрудиться.

На кону — выдвижение на президентские выборы от Республиканской партии, и избирательный штаб Хейли сегодня вышел в эфир в «штате пальм» в попытке убедить его жителей, что им стоит выдвинуть своего экс-губернатора.

НИККИ ХЕЙЛИ, бывший губернатор ЮжноЙ Каролины, кандидат в президенты США: Когда мы доберёмся до Южной Каролины, Дональду Трампу станет труднее атаковать меня при помощи фальшивых обвинений: народ Южной Каролины знает, что я сократила налоги и приняла самый жёсткий в стране закон о борьбе с нелегальной миграцией!

А президент Байден тем временем продолжил сегодня собственную агитационную кампанию, отправившись на встречу с ключевой для демократов группой избирателей — членами профсоюзов в Мичигане, одном из важнейших колеблющихся штатов. Незадолго до этой поездки появились результаты свежих опросов, проведённых Bloomberg и Morning Consult, показавших, что Байден отстаёт по рейтингам от экс-лидера страны Трампа как в Мичигане, так и почти во всех остальных колеблющихся штатах, — хотя в некоторых из них отставание не превышает статистической погрешности.

Политическую угрозу, которая встаёт перед президентом в Мичигане и не только, ярко обозначило то, что перед его выступлением прошли демонстрации с призывами добиться перемирия в Газе. Акции провела организация под названием Abandon Biden («Бросайте Байдена». — ИноТВ).

ХАЛИД ТУРАНИ, сопредседатель организации Abandon Biden: В этом регионе за Джо Байдена отдали голос 8 из 10 избирателей арабского происхождения и мусульманского вероисповедания. Стоит ли говорить, что интересы этих избирателей Джо Байден больше не представляет.
 
Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.


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