Трамп оставил позади и Хейли, и Байдена

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Свежие соцопросы свидетельствуют, что бывший президент Дональд Трамп опережает свою соперницу по республиканским праймериз Никки Хейли по уровню поддержки среди избирателей даже в её родном штате Южная Каролина, где она ранее занимала пост губернатора, передаёт NBC News. Трамп сохраняет преимущество и перед нынешним президентом Джо Байденом: по данным NBC, к нему лучше относятся избиратели практически всех колеблющихся штатов, которые имеют для победы в президентской гонке ключевое значение.

Приветствуем вас в эфире передачи Meet the Press Now! Меня зовут Кристен Уелкер, и мы выходим в эфир из Вашингтона. У нас — новости о ходе праймериз Республиканской партии и о том, какую стратегию применяют демократы в попытке сохранить в ноябре контроль над Белым домом.

На фронте республиканцев — свежий опрос, проведённый в родной для Никки Хейли Южной Каролине: исследование показало, что Дональд Трамп имеет над Хейли преимущество в 26 процентных пунктов. Потерпев поражение на праймериз в первых двух штатах, Хейли сказала в эфире нашей программы, что обязательно покажет в Южной Каролине результат получше, чем в Нью-Гэмпшире, — но этот опрос показал, что ей ещё придётся для этого усердно потрудиться.

На кону — выдвижение на президентские выборы от Республиканской партии, и избирательный штаб Хейли сегодня вышел в эфир в «штате пальм» в попытке убедить его жителей, что им стоит выдвинуть своего экс-губернатора.

НИККИ ХЕЙЛИ, бывший губернатор ЮжноЙ Каролины, кандидат в президенты США: Когда мы доберёмся до Южной Каролины, Дональду Трампу станет труднее атаковать меня при помощи фальшивых обвинений: народ Южной Каролины знает, что я сократила налоги и приняла самый жёсткий в стране закон о борьбе с нелегальной миграцией!

А президент Байден тем временем продолжил сегодня собственную агитационную кампанию, отправившись на встречу с ключевой для демократов группой избирателей — членами профсоюзов в Мичигане, одном из важнейших колеблющихся штатов. Незадолго до этой поездки появились результаты свежих опросов, проведённых Bloomberg и Morning Consult, показавших, что Байден отстаёт по рейтингам от экс-лидера страны Трампа как в Мичигане, так и почти во всех остальных колеблющихся штатах, — хотя в некоторых из них отставание не превышает статистической погрешности.

Политическую угрозу, которая встаёт перед президентом в Мичигане и не только, ярко обозначило то, что перед его выступлением прошли демонстрации с призывами добиться перемирия в Газе. Акции провела организация под названием Abandon Biden («Бросайте Байдена». — ИноТВ).

ХАЛИД ТУРАНИ, сопредседатель организации Abandon Biden: В этом регионе за Джо Байдена отдали голос 8 из 10 избирателей арабского происхождения и мусульманского вероисповедания. Стоит ли говорить, что интересы этих избирателей Джо Байден больше не представляет.



Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.