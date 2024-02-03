Сенатор США – Байден не заинтересован в охране границы — иначе давно бы принял меры

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Если бы правительство США действительно хотело решить проблему с нелегальными мигрантами, оно бы давно приняло законопроект, предложенный республиканцами. Однако, судя по всему, «Джо Байден в этом не заинтересован», заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в эфире Fox News. По его словам, демократы отказываются от реально работающего проекта, а любая другая сделка с сенатом — «это плохая сделка», которая никак не решит проблему.

В идеальном мире конгресс принял бы серьёзный закон, который заставил бы Байдена защитить границу прямо сейчас. Как вы отметили, республиканцы в палате представителей проявили твёрдость, они приняли H.R.2 — это мощный законопроект о безопасности границ. Я представил H.R.2 в сенате. Я являюсь ведущим спонсором этого законопроекта в сенате. Если бы мы действительно хотели что-то сделать для охраны границы — именно этот законопроект мы бы и утвердили.

Но к сожалению, законопроект, который сейчас обсуждается в сенате, это не H.R.2. Потому что Чак Шумер и демократы сказали: «Нет, нет, нет, мы не хотим этого делать! Это ведь действительно сработает — так что эта идея даже не обсуждается».

Вместо этого руководство республиканцев в сенате продвигает сделку, которая не обеспечит безопасность границы. Она будет допускать нелегальный въезд в страну пяти тысяч человек в день. Чтобы вы понимали: пять тысяч человек в день — это более 1,8 миллиона нелегальных мигрантов в год. Это около 6 миллионов человек за всё время президентства Джо Байдена. На самом же деле он впустил в страну 9,6 миллиона человек. Поэтому я не понимаю республиканцев, которые говорят: «Наша позиция заключается в том, что мы примем две трети от того количества, которое допустил Байден, — с этим мы согласны». Мне кажется, это совершенно бессмысленно.

И поэтому, на мой взгляд, такая сделка с сенатом — это плохая сделка. Я неоднократно убеждал в этом своих коллег-республиканцев. Спикер палаты представителей недвусмысленно заявил, что этот законопроект не будет принят. Он будет обречён на провал ещё в палате представителей. И я заявил своим коллегам: «Хорошо, если он не пройдёт даже палату представителей — тогда какого чёрта мы делаем? Зачем мы даём демократам повод для оправданий?»

Потому что знаете, что делает Чак Шумер? Знаете, что делает Джо Байден? Знаете, что делает каждый демократ, баллотирующийся на переизбрание? Они говорят: «Ну, что ж, мы бы обеспечили охрану границы — но республиканцы не принимают наш фиктивный законопроект, который на деле ничего не делает для защиты границ!» Это просто глупо. Это политически некомпетентно.

Мы должны бороться за то, чтобы действительно обеспечить безопасность на границе. И я скажу вам, Шон, как мы это сделаем. Мы сделаем это, победив Джо Байдена в ноябре и снова избрав Дональда Трампа в качестве президента. С Дональдом Трампом я работал рука об руку. Мы защитили границу в 2020 году, и мы сделаем это снова. А Джо Байден в этом не заинтересован.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2024 года.