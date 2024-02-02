От Шольца требуют признать, что Украина важнее России

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Депутат от ХДС Норберт Рёттген обвиняет в военных проблемах Киева канцлера Германии Олафа Шольца, для которого отношения с Москвой «остаются более важными для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией», и который не хочет окончательно перейти черту в отношениях с Кремлём. Bild сообщает, что Рёттген считает «военный тупик» на Украине результатом политической формулы Шольца, который не выступает за безоговорочную победу Киева.



AP

В оппозиционном Олафу Шольцу блоке ХДС/ХСС опасаются, что «временной фактор играет скорее на стороне Путина» и ситуация на Украине из-за «нарастающей динамики со стороны России» скоро станет хуже для Запада. Эксперт по внешней политике и депутат ХДС Норберт Рёттген считает, что поэтому необходимо пойти навстречу требованиям Киева и передать Украине крылатые ракеты Taurus.

На пути этой меры Рёттген видит лишь одно препятствие — канцлера Олафа Шольца, пишет газета Bild. «ХДС/ХСС, СвДП и зелёные выступают за это, канцлер этого не хочет и постоянно ищет оправдания», — цитирует политика издание.

Политик подчёркивает, что Шольц отказывается от дебатов по Taurus: «Канцлер не разговаривает ни с нами, то есть ни с населением, ни с бундестагом». Рёттгена не убеждают предупреждения канцлера о «риске ядерной эскалации в случае поставок», он констатирует, что «канцлер и даже большинство в СДПГ всё ещё придерживаются мнения, что, несмотря на всё произошедшее, РФ есть и остаётся более важной для безопасности Европы, чем все государства между Германией и Россией».

То, что канцлер не хочет порвать раз и навсегда с Россией, что всё ещё ожидает переговоров с ней, следует из внешнеполитической формулы Шольца, продолжает Рёттген. «Он не говорит: Украина должна победить. Он говорит: Украина не должна проиграть, РФ не должна выиграть», — цитирует Рёттгена Bild. В итоге именно отказ Шольц поставить «эффективное оружие» привёл к сегодняшней ситуации на Украине. «Его политическая формула теперь выражается в военном тупике».