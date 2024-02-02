 

СТРАНА – в первый месяц нового года Украина получила финансовую помощь только от Японии

02.02.2024, 1:28, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Поступление в госбюджет Украины $390 миллионов от Японии стало единственной помощью, которую Киев получил от зарубежных партнёров в январе. Как пишет «СТРАНА», при этом только $89,8 миллионов из этой суммы являются безвозмездной грантовой поддержкой, остальные $300 миллионов — это заём.


AP

Поступление в госбюджет Украины $390 миллионов от Японии стало единственной помощью, которую Киев получил от зарубежных партнёров в январе. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, на утро 31 января вообще ни от кого помощи не поступало, но потом пришли деньги от Японии.

Как уточнила пресс-служба Минфина Украины, эти средства были переданы Токио в рамках проектов Всемирного банка, направленных на соцзащиту и восстановление сельского хозяйства Украины. При этом только $89,8 миллионов из этой суммы являются безвозмездной грантовой поддержкой, остальные $300 миллионов — заём.

Как напоминает издание, почти половина расходов бюджета Украины на 2024 год должна быть профинансирована за счёт внешних источников. Однако до сих пор крупнейшие партнёры Киева — США и ЕС — ещё так и не приняли решения о выделении дальнейшей помощи Украине.


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