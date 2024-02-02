 

N-TV – в Германии гадают, где взять €56 млрд для бундесвера

02.02.2024, 1:28, Новости дня
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По истечении срока действия специального фонда на нужды бундесвера в размере €100 миллиардов в 2028 году в военном бюджете Германии образуется огромная брешь, предостерегают специалисты Министерства обороны. По их прогнозам, немецкой армии будет не хватать €56 миллиардов — и ни одно правительство не сможет в одночасье обеспечить эти средства, отмечает N-TV.


АР

После истечения срока действия специального фонда в 2028 году бундесверу грозит бюджетная дыра в размере около €56 миллиардов — таков результат внутреннего анализа финансовых потребностей Министерства обороны, пишет N-TV.

По расчётам специалистов, в 2028 году бундесверу потребуется около €97 млрд, чтобы, например, оплатить операционные расходы, техническое обслуживание и новые закупки. Эта сумма соответствует 2% ожидаемого экономического производства. При таком уровне расходов на оборону Германия выполнит свои обязательства перед НАТО. Однако, по данным министерства, войскам потребуется ещё €10,8 миллиардов для удовлетворения прогнозируемых дальнейших потребностей.

Между тем, на эти общие потребности в €107,8 миллиардов из регулярного оборонного бюджета выделяется лишь €51,9 млрд. Таков текущий размер оборонного бюджета, и планировщики не ожидают его увеличения в ближайшие годы. Разница между требуемой суммой и обновлённым оборонным бюджетом составляет около €56 млрд.

Эти цифры вызвали возмущение оппозиции. Инго Гедехенс, докладчик парламентской группы ХДС/ХСС по оборонному бюджету, призывает «светофорное» правительство к «решительной коррекции курса». Он напоминает, что летом 2022 года, когда парламентская группа ХДС/ХСС вместе с коалиционным правительством проталкивала через парламент специальный фонд для бундесвера, была принята договорённость о том, что основной оборонный бюджет должен быть значительно увеличен в кратчайшие сроки.

Политик предостерегает: «В 2028 году никто — независимо от того, кто будет находиться у власти, — не сможет в одночасье перевести 56 миллиардов евро в оборонный бюджет». Политик ХДС считает, что министр обороны обязан действовать: Борис Писториус должен громко заявить публичный протест и дать понять, что так больше продолжаться не может. «Когда, если не сейчас?» — спрашивает Гедехенс.


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