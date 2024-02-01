 

Собянин: Дорога от метро “Коммунарка” до ул. Поляны готова более чем наполовину

01.02.2024, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, участок от станции метро “Коммунарка” до улицы Поляны готов более чем на 50%.

С открытием участка снизится транспортная нагрузка на МКАД и Калужское шоссе, появится связь Калужского шоссе с улицей Поляны, улучшится транспортная доступность района Южное Бутово и поселения Сосенского.

“Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты занимаются проектированием путепровода и четырех улиц. Всего построят 28 километров дорог и шесть пешеходных переходов.

По словам мэра, движение по участку от “Коммунарки” до улицы Поляны откроют в 2026 году.

Собянин 29 января открыл движение по двум путепроводам в районе Калужского шоссе. Благодаря новым объектам улучшилось транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократилось время в пути до торгового центра “Мега Теплый Стан”.

Ежегодно в Москве вводят около 100 километров дорог. С 2011 по 2023 годы построено 1356 километров дорог – это около 25% всей существующей улично-дорожной сети.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Le Figaro – «любят» как польских сантехников — обозреватель об отношении европейцев к украинским фермерам

02.02 / Bild – от Шольца требуют признать, что Украина важнее России

02.02 / Reuters – западные корабли обходят хуситов стороной — а российским ничего не угрожает

02.02 / СТРАНА – в первый месяц нового года Украина получила финансовую помощь только от Японии

02.02 / N-TV – в Германии гадают, где взять €56 млрд для бундесвера

02.02 / Эксперт – в случае отставки Залужного Зеленского могут обвинить в подрыве военных усилий Киева

01.02 / Deutschland Kurier – Берлин «бряцает оружием» против России, чтобы отвлечь внимание от немецких протестов

01.02 / NPR – пока Киев придумывает, как пополнить истощённую армию, в украинском обществе растёт раскол

01.02 / Newsweek – при Байдене американцы убедились, что элита их презирает

01.02 / Минпромторг заявил о снижении уровня нелегальной торговли вейпами и сигаретами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика