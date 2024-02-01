Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения рака
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение выделить гранты трем стационарам. Медучреждения получат средства на внедрение передовых методов лечения онкологических заболеваний.
Гранты получат Центр детской детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1 – старейшая онкологическая больница Москвы.
Центр детской детской гематологии и онкологии Морозовской больницы направит грант на подбор и обследование донора, забор и транспортировку костного мозга. Собянин уточнил, что благодаря грантам количество трансплантаций костного мозга за последние пять лет увеличилось с 13 до 40, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что в НПЦ имени Войно Ясенецкого действует два онкологических отделения. Благодаря грантам специалисты центра используют плазменную хирургию, водоструйную диссекцию и другие современные технологии.
Грант для ГКОБ №1 пойдет на разработку новых методов лечения. Онкобольница является одной из немногих, где проводят операции по удалению опухолей головы и шеи и проводят реконструкцию лицевого скелета.
Мэр Москвы ранее анонсировал строительство еще трех флагманских центров на базе столичных медучреждений. Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Кроме того, в 11 стационарах реконструируют приемные отделения.
Смотреть комментарии → Комментариев нет