 

Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения рака

01.02.2024, 16:18, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение выделить гранты трем стационарам. Медучреждения получат средства на внедрение передовых методов лечения онкологических заболеваний.

Гранты получат Центр детской детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1 – старейшая онкологическая больница Москвы.

Центр детской детской гематологии и онкологии Морозовской больницы направит грант на подбор и обследование донора, забор и транспортировку костного мозга. Собянин уточнил, что благодаря грантам количество трансплантаций костного мозга за последние пять лет увеличилось с 13 до 40, рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в НПЦ имени Войно Ясенецкого действует два онкологических отделения. Благодаря грантам специалисты центра используют плазменную хирургию, водоструйную диссекцию и другие современные технологии.

Грант для ГКОБ №1 пойдет на разработку новых методов лечения. Онкобольница является одной из немногих, где проводят операции по удалению опухолей головы и шеи и проводят реконструкцию лицевого скелета.

Мэр Москвы ранее анонсировал строительство еще трех флагманских центров на базе столичных медучреждений. Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Кроме того, в 11 стационарах реконструируют приемные отделения.


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