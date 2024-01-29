ВСУ добрались до Ярославля

Украинские беспилотники впервые долетели до Ярославской области. Дрон ВСУ упал неподалеку от установки гидрокрекинга нефтеперерабатывающего завода.

По данным СМИ, дрон самолетного типа упал около установки гидрокрекинга. По предварительным данным, пострадавших нет. По непроверенной информации на месте падения произошел небольшой пожар, который уже потушили.

Украинские вооруженные силы совершили атаку на ярославский завод «Славнефть-ЯНОС», утверждают в РФ. По данным телеграм-каналов, на место ЧП отправилась группа разминирования.

Отметим, что предприятие — один из крупнейших в стране НПЗ. Оно входит в состав «Славнефти». По объёмам первичной переработки нефти занимает пятое место среди аналогичных российских предприятий.

Расстояние от Украины до Ярославля около 1000 километров.