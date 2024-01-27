Экс-морпех США – глупость руководства Украины, Соединённых штатов и НАТО приведёт к поражению в конфликте с Россией

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На Украине нехватка вооружения, солдат и рабочей силы, без западной помощи поражение становится всё ближе. Все эти проблемы лишь усугубляются плохим управлением — Киев готов на любые «катастрофические» для украинской армии операции, которые помогут получить ещё денег, заявил экс-морпех армии США Мэтью Хо в интервью Dialogue works. Слепая вера США и НАТО в победу Украины поражает, кажется, что люди живут «в мире фантазий».

Мэтью Хо, экс-морпех США: И это очень реальная опасность. Кроме того, на Украине существует проблема нехватки боеприпасов, а также нехватки рабочей силы. Это очень реалистичные факторы, которые усугубляются глупостью украинского генерального штаба и украинского руководства, а также американского руководства, британского руководства и руководства НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые были абсолютно катастрофическими для украинских военных, будь то оборона Бахмута или наступление летом 2023 года. В результате этого произошла полная деградация украинских вооруженных сил, потеря людей, техники и боеприпасов. И все это было направлено на пиар. Так что оборона Бахмута была предпринята в первую очередь для того, чтобы показать, что: «мы не собираемся сдаваться русским. Это будет героический поступок. Это будет наше Аламо, если хотите».

И наступление в 2023 году должно было показать, что Украина – удачная ставка. «Смотрите, мы победим русских. Вам нужно продолжать присылать нам M1 и F-16, продолжать присылать нам десятки и десятки миллиардов долларов, чтобы поддерживать нашу экономику, платить нашим войскам и всё остальное». В этом и заключалась цель. Я думаю, что в Соединённых Штатах и в Великобритании было много тех, кто верил, что украинцы победят. Но это те же самые мужчины и женщины, которые, к сожалению, находятся у власти, а также на близких к власти позициях в аналитических центрах и средствах массовой информации по всей территории США и Великобритании, которые также думают, что США победят в Красном море йеменцев, которые думали, что США победят в Афганистане, когда мы служили, ну вы знаете, я имею в виду, что всё это виды «магического мышления».

Знаете, если вернуться на 10 лет назад, то это те же самые люди, которые говорили, что до падения Башара Асада остались считанные дни, и все в таком духе. «О, нет, и мы не связаны с «Аль-Каидой» и другими реакционными экстремальными религиозными группами. Мы с умеренными». Я имею в виду, что такие люди живут в мире фантазий. Но по какой-то причине у них есть докторские степени, они бывшие полковники или генералы, им хорошо платит оборонная промышленность, и у них есть влияние, чтобы быть теми, кто представляет мышление, стоящее за американской империей, и продвигает это мышление.

Дата выхода в эфир 27 января 2024 года.