Розмари Дикарло: Война в Украине – это война по выбору

Инцидент с российским военно-транспортным самолетом Ил-76, разбившимся в Белгородской области недалеко от границы с Украиной, произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

– Чтобы избежать дальнейшей эскалации, мы призываем всех, кого это касается, воздерживаться от действий, риторики или обвинений, которые могут еще больше разжечь и без того опасный конфликт, – сказала Дикарло.

По словам российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих, вес они погибли. По версии украинских властей, самолет мог перевозить ракеты. Как российская, так и украинская сторона проводят расследования случившегося, а Киев также призвал к международному расследованию инцидента.

Дикарло напомнила, что всего через месяц мир отметит трагическую годовщину – два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое является вопиющим нарушением Устава ООН и международного права.

– В последние недели масштабы и интенсивность нападений на Украину только возросли, подчеркивая опасную траекторию войны. Обстрелы и ракетные удары по гражданским районам продолжают убивать и калечить гражданское население, – сказала Дикарло, добавив также, что российские удары разрушают важнейшую инфраструктуру.

Всего с февраля 2022 года Управление Верховного комиссара по правам человека задокументировало 10 312 случаев гибели мирных жителей, в том числе 576 детей. 19 530 человек получили ранения, в том числе 1 277 детей.

Эти цифры продолжают быстро расти. Сообщается, что 23 января в результате российских ракетных ударов по территории Украины по меньшей мере 18 мирных жителей были убиты и более 130 получили ранения. Боевые действия привели к потерям и разрушениям в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

21 января, по сообщениям, 28 мирных жителей были убиты и 30 ранены в результате обстрела контролируемого Россией украинского города Донецка. Расширяются также территория, по которой наносятся трансграничные удары внутри Российской Федерации, отметила Дикарло.

– Генеральный секретарь однозначно осуждает все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Они запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены, – сказала Дикарло.

Инцидент в Белгородской области, который, как утверждается, был связан с запланированным обменом пленными, – это напоминание о тяжелом положении военнопленных, подчеркнула заместитель главы ООН.

С февраля 2022 года ООН пообщалась с более чем 280 украинскими военнопленными, вернувшимися из российского плена, сообщила Дикарло. Только за прошедшую неделю сотрудники Мониторинговой миссии по правам человека в Украине провели беседы с 31 военнопленным, вернувшимся в начале января.

– То, что мы слышим в этих интервью, шокирует. Лишь очень немногие смогли общаться со своими семьями во время интернирования. Более 90 процентов говорят, что их пытали. Многие заявили, что не получали достаточно еды или медицинской помощи, в которой они срочно нуждались, – сказала Дикарло. – Мы призываем Россию предоставить независимым международным наблюдателям беспрепятственный доступ к военнопленным.

Дикарло напомнила сторонам, что они должны выполнять свои обязательства по Женевским конвенциям, и высоко оценила прогресс, достигнутый Украиной в этом отношении.

Она также заявила, что вчерашний инцидент не должен отразиться на дальнейшей судьбе тех, кто оказался во власти противника, и призвала стороны продолжать обмениваться военнопленными.

– Семьи с обеих сторон ждут воссоединения со своими близкими. Война в Украине – это война по выбору. Ее трагические последствия очевидны всем. Чем дольше она длится, тем больше смертей и разрушений она приносит, – сказала Дикарло.