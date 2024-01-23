Кадровые проблемы бундесвера решат с помощью иностранцев

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что можно было бы привлечь для службы в немецкой армии иностранцев для утоления кадрового голода в бундесвере. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель комитета обороны бундестага поддерживает министра и предложила за службу в армии выдавать иностранцам немецкий паспорт. Der Spiegel, однако, отмечает, что у оппозиции остаются вопросы, например, должны ли иностранцы владеть немецкии языком для прохождения службы в бундесвере.



AP

Министр обороны Германии допустил, что на службу в бундесвер могут быть приняты лица без немецкого гражданства. «Мы не будем первыми вооружёнными силами в Европе, которые сделают это», — цитирует Бориса Писториуса Der Spiegel. Изменение правовых оснований для военной службы Писториус обосновывает тем, что немецкая армия испытывает кадровый голод.

Писториус при этом считает, что привлечение иностранцев на военную службу не означает вербовку за границей, по его словам, «есть люди, которые живут в Германии во втором или третьем поколении, но ещё не имеют немецкого гражданства» — и именно они могли бы заполнить пустующие вакансии в бундесвере.

«Оппозиция считает, что, в принципе, это хорошая идея», — пишет немецкий журнал, «но есть несколько вопросов». Так, уполномоченный ХДС по оборонным вопросам Йохан Вадефуль ставит перед министром несколько конкретных вопросов. «Действует ли эта возможность только на граждан стран ЕС и НАТО или же и за их пределами? Необходимо ли полное знание немецкого языка?». При этом Вадефуль относится с пониманием к тому, что Писториус предлагает такое радикальное изменение условий службы.

«Сам министр Писториус заявил, что бундесвер должен быть готов к войне через 5—8 лет. Это невероятно короткий период времени, когда дело касается кадровой стратегии. Поэтому ему следует действовать быстро», — приводит слова Вадефуля Der Spiegel.

Коллегу по «светофорной» коалиции поддержала Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель комитета бундестага по обороне. «По сути, мы должны при поиске подходящих молодых людей, желающих служить в бундесвере, мыслить гораздо более по-европейски», — считает Штрак-Циммерман. Либеральный политик Штрак-Циммерман даже предлагает за службу в бундесвере выдавать немецкое гражданство по ускоренной процедуре.