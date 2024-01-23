Американцы гибнут на Ближнем Востоке — Белый дом обещал принять меры

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Американская авиабаза в Ираке была атакована баллистическими ракетами, а двое спецназовцев ВМС США погибли у берегов Сомали при выполнении задания по перехвату иранского оружия. Тем временем на Западном берегу реки Иордан израильский поселенец убил 17-летнего гражданина США, пишет NBC News.

Сегодня Белый дом обещает сделать всё необходимое для защиты американских военных на Ближнем Востоке, после того как боевики, которых поддерживает Иран, атаковали эту авиабазу в Ираке баллистическими ракетами, в результате чего военнослужащие получили черепно-мозговые травмы. Сколько было пострадавших, не сообщается.

ДЖОН КИРБИ, официальный представитель Пентагона: Мы сделаем то, что нужно, чтобы защитить их. Эти нападения должны прекратиться. И мы ясно дали это понять.

Тем временем в Газе достигнута некогда немыслимая веха: по данным контролируемого ХАМАС Министерства здравоохранения, погибло 25 тысяч человек, большинство из них женщины и дети.

Генеральный секретарь ООН выступил с заявлением.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Израильские военные операции привели к огромным разрушениям и к гибели гражданского населения в беспрецедентных масштабах!

РАФ САНЧЕС, корреспондент NBC: В машине дыры от пуль?

А на оккупированном Западном берегу NBC News выяснил новые подробности убийства 17-летнего американского гражданина, палестинца Тофика Абдель-Джаббара. Он родился и вырос в Луизиане, а в пятницу, по словам родственников, он был застрелен израильским поселенцем. Убит за рулём своего грузовика.

РАФ САНЧЕС: Тафик вёл машину, когда его убили?



МУЖЧИНА: Видите кровь? Видите кровь по всему сиденью? Видите дыру от пули? Вот здесь.

Израильская полиция заявляет, что проводит расследование, чтобы установить, был ли роковой выстрел произведён их сотрудником, не находившимся на дежурстве. Но, согласно заявлениям правозащитных организаций, израильтян редко привлекают к ответственности за насильственные действия против палестинцев.

ОТЕЦ УБИТОГО: Я выношу своего сына из грузовика. Застреленного. Две пули: в голове и в груди. Моего сына убили. Я сегодня похоронил его.

У дома семьи собрались скорбящие. Отец Тофика, тоже житель США, заявляет, что считает виновной Америку, поддерживающую Израиль.

ОТЕЦ УБИТОГО: Его убили, хладнокровно, из оружия, присланного из моей страны, из Соединённых Штатов!

Раф с нами на связи. Сегодня появились новые сведения о двух спецназовцах ВМС, пропавших ранее в этом месяце.

РАФ САНЧЕС: Центральное командование США заявляет, что после 11 дней морских и воздушных поисков эти двое спецназовцев ВМС признаны погибшими. Они погибли у берегов Сомали, выполняя задание по перехвату иранского оружия.



Дата выхода в эфир 21 января 2024 года.