На юге США разворачивается локальная «гражданская война»

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Губернатор Техаса Грег Эбботт вступил в открытую конфронтацию с федеральным правительством — причиной стал миграционный кризис. Правительство никак не помогает справиться с растущим потоком мигрантов, которые попадают в страну через южную границу. Как пишет The Spectator, Эбботт отправил техасскую национальную гвардию взять под контроль парк в городе Игл-Пасс, где находится центр содержания мигрантов. Ополченцы активно мешают пограничному патрулю США, чтобы не дать ещё большему числу нелегалов попасть в страну.



AP

В штате Техас разворачивается локальная «гражданская война», вызванная проблемами на южной границе. Как пишет The Spectator, губернатор Техаса Грег Эбботт отправил техасскую национальную гвардию в парк на территории города Игл-Пасс, чтобы взять его под свой контроль. При этом ополченцы оказывают сопротивление пограничному патрулю США. По словам правительства Техаса, целью является пресечение деятельности организаций, «которые способствуют пересечению границы нелегальными мигрантами».

При этом федеральное правительство в лице Джо Байдена ведёт себя достаточно пассивно и как будто не хочет решать вопрос. Ведь они могут «не обеспечивать соблюдение своих собственных иммиграционных законов».

Негодование и даже отчаяние на местах абсолютно объяснимо. Население Игл-Пасса составляет 29 тыс. человек. В декабре прошлого года в этот небольшой городок за один день прибыло 14 тыс. мигрантов. Конечно, им всем нужна вода, еда и место для жизни. При всём при этом мигранты «оставляют после себя горы мусора и даже брошенных домашних животных», отмечает The Spectator. Но Игл-Пасс не получил никакой помощи от федерального правительства.

Получается так, что за мигрантов американцы платят из собственного кошелька. За время пребывания Байдена на посту президента от восьми до десяти миллионов мигрантов пересекли южную границу. Аналогичная проблема наблюдается и в Великобритании, где правительство халатно относится к выполнению своих обязанностей и скидывает всю ответственность за мигрантов на граждан и социальные службы.

Недовольны и мэры других городов, куда Эбботт отправлял мигрантов, чтобы хоть как-то разгрузить свой штат. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс предупредил, что всё пребывающие из Техаса мигранты могут «разрушить город».

Миграционной кризис на мексиканской границе может стать решающим фактором на предстоящих выборах, считает издание. Ведь очевидно, что, как и в Великобритании, правительство США проявляет слабость и не контролирует ситуацию, что злит электорат.