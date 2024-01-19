Россия потратила половину ликвидных активов ФНБ… или больше

Правительство России использовало почти половину имеющихся ликвидных резервов Фонда национального благосостояния, чтобы защитить экономику от последствий «специальной военной операции» в Украине. Но это сделало ее уязвимой перед будущими потрясениями, считают в Bloomberg.

Впрочем, это еще весьма оптимистическая оценка. Так, в день публикации стало известно, что в декабре 2023 года было продана из запаса ФНБ около 115 млрд юаней, более 230 тонн золота и примерно 575 млн евро. Вырученные средства на сумму около 3 трлн рублей вновь пошли на покрытие дефицита федерального бюджета, а не на повышение пенсий.

Денежные и ликвидные активы Фонда национального благосостояния в конце 2023 года упали до 5 трлн рублей ($56,5 млрд) с 8,9 трлн рублей в 2021 году, а общий объем активов сократился почти на 12% — до 12 трлн рублей, свидетельствуют данные российского Минфина. По подсчетам Bloomberg, величина долей фонда в российских компаниях и облигациях, выпущенных для финансирования инфраструктурных проектов, выросла более чем на 2 трлн рублей.

– Общий размер ФНБ кажется совершенно неактуальным сейчас, когда большая часть его вложена в российские акции и инфраструктуру – по сути, неликвидные инвестиции, – считает Татьяна Орлова, экономист Oxford Economics. — Только ликвидные инвестиции можно рассматривать как резервы на черный день, остальное уже потеряно.

Фонд благосостояния, активы которого наращивались годами, может оказаться под дальнейшим давлением, поскольку российская экономика продолжает подвергаться воздействию санкций, введенных западными странами. Минфин выделил из фонда около 3 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета в прошлом году, увеличив расходы на армию и меры экономической поддержки. В этом году планируется взять еще 1,3 трлн рублей.

Таким образом высоколиквидные активы ФНБ на начало 2024 года могут составлять всего 2 трлн рублей. Отметим, по предварительной оценке Минфина РФ, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29,12 трлн рублей.

Кроме того, бюджетные правила предусматривают перечисление средств ФНБ Минфину для компенсации потери экспортных доходов, если доходы от продажи нефти не достигнут заложенного в бюджет уровня в 60 долларов за баррель.

– Если цены на нефть и дальше будут игнорировать риски перебоев в поставках из-за войны между Израилем и Хамасом, оставшийся запас ликвидных активов ФНБ будет продолжать сокращаться, что сделает Россию все более уязвимой перед потрясениями. Для этого понадобится всего один-два года, если экспортная цена российской нефти упадет ниже 50 долларов, — отметил Алекс Исаков, экономист Bloomberg по России.

Напомним, Фонд национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений (накопительная пенсия заморожена с 2014 года) граждан России, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.