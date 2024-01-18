Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей

В текущем году специалисты проведут реставрацию трех знаковых объектов культурного наследия. Один из них – ансамбль Донского монастыря.

Реставрация пяти из 12 башен Донского монастыря завершилась в 2023 году. Также привели в порядок Дом настоятеля, купола и фасады Нового собора.

“В этом начнем комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся 3 башен, продолжим восстановление храма св. Иоанна Златоуста”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Продолжается разработка проекта реставрации Церкви Всех Святых, кельи и училища в Алексеевском женском монастыре. После научно-исследовательских работ началась подготовка проектной документации.

Также специалисты отреставрируют фасады и исторические элементы здания Центросоюза на Мясницкой улице. Оно построено в 1930-е годы по проекту французского архитектора Ле Корбюзье.

“Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия”, – уточнил Собянин.

В 2023 году в Москве привели в порядок 220 памятников архитектуры: Театр эстрады, Дворец пионеров на Воробьевых горах, Новый собор и башни Донского монастыря и другие знаковые объекты.