 

«Важно для морального духа» — Дуда уверен, что Украину пора пригласить в НАТО

18.01.2024, 8:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на то что пока продолжается конфликт и присоединить Украину к НАТО нереально, какие-то шаги в этом направлении вполне возможно сделать уже сегодня, уверен польский президент Анджей Дуда. В Давосе польский лидер встретился с Владимиром Зеленским и заверил его в дальнейшей поддержке со стороны Варшавы, в том числе от лица премьер-министра страны Дональда Туска, пишет Gazeta Prawna.


АР

В ходе встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда заверил Владимира Зеленского в том, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине, пишет Gazeta Prawna. Польский лидер говорил с Зеленским о том, в какой поддержке нуждается Украина, для того, чтобы она смогла выстоять в вооружённом конфликте. «Мы говорили о том, какова ситуация на текущий момент — на фронте и в обществе», — отметил он.

У Анджея Дуды нет сомнений в том, что необходимо стремиться к полноправному членству Украины в НАТО. «Это невозможно будет сделать, пока идёт война, но я полагаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, которое бы положило начало процессу обсуждения этого вопроса в отдельных национальных парламентах стран — членов альянса. Этот процесс мог бы двигаться вперёд, это крайне важно для поддержания морального духа защитников Украины», — добавил польский лидер. Более того, он уверен, что членство Украины в НАТО важно не только для силы всего альянса, но и для безопасности Польши.

Они также обсудили предстоящий визит премьер-министра Польши Дональда Туска на Украину. Дуда успокоил Зеленского словами о том, что несколько раз беседовал с Туском о международной политике Польши, в том числе о политике, связанной с украинским конфликтом: «Я заверил Владимира Зеленского в том, что эта политика будет стабильной и это всегда будет политика поддержки Украины, что он может безопасно приступить к переговорам с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве уже через несколько дней». «Я полагаю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем проводить вместе: премьер-министр, правительство и президент», — резюмировал он. 


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