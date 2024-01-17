 

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Новой Москве

17.01.2024, 17:09, Новости дня
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Вместе со строительством жилых кварталов в Троицком и Новомосковском округах активно возводится социальная инфраструктура. В 2024 году в ТиНАО появится восемь новых школ, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В поселении Московском построят школу-гигант на 2100 учеников. В Сосенском возведут образовательные учреждения на 1200 и 800 мест. Также новые школы появятся в Филимонковском и Кокошкине и две – в Рязановском.

“Часть объектов инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда”, – отметил Собянин.

В школах предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. Здания оборудуют медиатеками, спортивными залами и другой образовательной инфраструктурой. Ученики будут посещать дополнительные занятия по архитектуре, компьютерной графике, промышленному дизайну и другим направлениям.

По словам Собянина, к 2035 году в Новой Москве построят 320 детских садов, 170 школ, 125 больниц и поликлиник и около 100 культурно-досуговых объектов.

В 2023 году в Москве возвели более 90 социальных объектов. Из них 62 построено за счет внебюджетных источников. В городе появилось 39 новых детских садов и 20 школ.


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