 

Собянин: В Москве реконструируют и построят еще 16 путепроводов через ж/д пути

15.01.2024, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве продолжается строительство новых и реконструкция уже существующих путепроводов через железнодорожные направления. В августе 2024 года возведут путепровод через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) у станции Бескудниково, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

После завершения строительства улучшится транспортная доступность станции Бескудниково и снизится нагрузка на прилегающие магистрали. Водителям станет проще и быстрее выехать на МКАД, Северо-Западную хорду и Череповецкую улицу, отметил мэр.

По словам Собянина, время в пути сократится на 30-40 минут. У водителей больше не будет необходимости делать большой крюк с выездом на МКАД и МСД.

“За последние годы мы провели реконструкцию либо построили заново 22 автомобильных путепровода через ж/д пути, в планах на ближайшие 4 года — еще 16”, – рассказал градоначальник.

Ранее мэр сообщил, что Южную рокаду планируется достроить в 2024 году. Трасса свяжет 24 района с населением 2,7 миллиона человек. Готовность магистрали составляет 89%.

С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. Введено в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Собянин объявил о начале приема заявок на гранты в области культуры и искусства

15.01 / Британский министр обороны считает, что военные конфликты в Украине и Ближнем Востоке пошатнули основы мирового порядка

15.01 / В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс. животных – Собянин

15.01 / Поклонница Путина Карин Кнайсль – РФ, якобы крупнейшая экономика Европы, но её будущее на Дальнем Востоке

15.01 / Байден попался на приманку — воздушная война США против Йемена станет стратегической и дорогостоящей ошибкой

15.01 / Кризис в Красном море может перечеркнуть надежды на восстановление экономики

15.01 / В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

15.01 / Байден стал лучшим «турагентом» для нелегальных мигрантов в США

15.01 / Разногласия Шольца и Макрона грозят сорвать меры ЕС против хуситов

15.01 / Отсутствие времени и новых идей в Белом доме играет против Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика