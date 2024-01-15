 

Собянин объявил о начале приема заявок на гранты в области культуры и искусства

15.01.2024, 15:40, Новости дня
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Сергей Собянин дал старт началу приема заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. 33 номинации охватывают различные сферы творчества: гитара, ударные инструменты, эстрадно-джазовое искусство, фольклор, театральное мастерство, современная хореография и другие.

Первый этап пройдет с 25 февраля по 10 марта. Комиссия будет просматривать видеозаписи, присланные участниками. На втором этапе – с 20 марта по 10 апреля – состоятся очные прослушивания.

“Заключительная часть — открытые выступления и выставки на городских площадках — с 20 апреля по 25 мая”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что лауреатами ежегодно становятся 99 участников. При этом конкурсанты получают возможность продемонстрировать свои таланты перед профессионалами. Экспертное жюри состоит из деятелей культуры и искусства, профессоров высших учебных заведений.

Грантовый фонд составляет 3,74 миллиона рублей. Победители получат от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях, в коллективных – от 30 до 150 тысяч.

Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручаются с 2015 года лучшим учащимся столичных творческих школ и колледжей. Победителями могут стать ученики школ искусств в возрасте 7-18 лет и студенты средне-специальных учреждений до 20 лет.


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