 

В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

15.01.2024, 7:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Пекин и Москва укрепляют сотрудничество: за прошлый год товарооборот между ними вырос на 26,3% и достиг рекордной суммы в $240,1 млрд, пишет La Tribune. Лидеры государств указывают на растущее доверие и хорошие деловые отношения, которые позволяют противостоять западным санкциям.

Ryb.Ru: При этом, товарооборот Китая с АСЕАН составил 911,71 миллиарда долларов, с ЕС — 782,98 миллиарда, с США — 664,45 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 489 миллиарда долларов, со странами Африки — 282 миллиарда.

С начала СВО РФ и Китай значительно укрепили экономическое сотрудничество, которое помогает им противостоять американским и европейским санкциям, пишет La Tribune. По данным китайских таможен, в 2023 году товарооборот с соседним государством вырос на 26,3% и достиг рекордного показателя в $240,1 млрд.

На российско-китайском энергетическом форуме в октябре президент Владимир Путин уже отметил «беспрецедентный» уровень глобального и стратегического сотрудничества с Пекином. Он заявил, что мировые конфликты и угрозы только «укрепляют» связи между двумя странами, а «взаимное политическое доверие» постоянно растёт. В свою очередь Си Цзиньпин напомнил, что за последние десять лет встречался с российским лидером 42 раза и наладил с ним «хорошие деловые отношения и крепкую дружбу».

Напротив, на фоне геополитической напряжённости в прошлом году товарооборот между Китаем и США снизился на 11,6% и впервые с 2019 года сократился до $664,4 млрд. На мировую торговлю серьёзно повлияли коронакризис и растущее экономическое противостояние КНР и Запада. В результате, согласно официальной статистике, последние три месяца 2023 года в китайской экономике наблюдалась дефляция. Хотя для покупательной способности она кажется выгодной, на деле из-за низкого спроса производители сокращают производство, делают скидки на продукцию, низкий доход вынуждает компании увольнять сотрудников. Власти признают «сложности» в восстановлении экономики, однако настаивают, что в целом «благоприятные факторы превалируют над неблагоприятными» и сохраняется положительная динамика в долгосрочной перспективе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Байден стал лучшим «турагентом» для нелегальных мигрантов в США

15.01 / Разногласия Шольца и Макрона грозят сорвать меры ЕС против хуситов

15.01 / Отсутствие времени и новых идей в Белом доме играет против Украины

14.01 / Перспектива новой волны мобилизации гонит украинцев за границу

14.01 / В России увеличились объемы бурения новых скважин (старые иссякли)

14.01 / Санкционная политика Киева — глубоко коррумпированный процесс

14.01 / Майнеров в Дагестане попросили отключить «фермы» в холода из-за перегрузки сети

14.01 / Иран потеснил США на Ближнем Востоке благодаря дружбе с Россией и Китаем

14.01 / «Вашингтонские овцы» — демократов обвинили в саботаже праймериз ради Байдена

14.01 / 7 фильмов, которые меняют мировоззрение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика