В 2023 году товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд

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Пекин и Москва укрепляют сотрудничество: за прошлый год товарооборот между ними вырос на 26,3% и достиг рекордной суммы в $240,1 млрд, пишет La Tribune. Лидеры государств указывают на растущее доверие и хорошие деловые отношения, которые позволяют противостоять западным санкциям.

Ryb.Ru: При этом, товарооборот Китая с АСЕАН составил 911,71 миллиарда долларов, с ЕС — 782,98 миллиарда, с США — 664,45 миллиарда. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 489 миллиарда долларов, со странами Африки — 282 миллиарда.

С начала СВО РФ и Китай значительно укрепили экономическое сотрудничество, которое помогает им противостоять американским и европейским санкциям, пишет La Tribune. По данным китайских таможен, в 2023 году товарооборот с соседним государством вырос на 26,3% и достиг рекордного показателя в $240,1 млрд.

На российско-китайском энергетическом форуме в октябре президент Владимир Путин уже отметил «беспрецедентный» уровень глобального и стратегического сотрудничества с Пекином. Он заявил, что мировые конфликты и угрозы только «укрепляют» связи между двумя странами, а «взаимное политическое доверие» постоянно растёт. В свою очередь Си Цзиньпин напомнил, что за последние десять лет встречался с российским лидером 42 раза и наладил с ним «хорошие деловые отношения и крепкую дружбу».

Напротив, на фоне геополитической напряжённости в прошлом году товарооборот между Китаем и США снизился на 11,6% и впервые с 2019 года сократился до $664,4 млрд. На мировую торговлю серьёзно повлияли коронакризис и растущее экономическое противостояние КНР и Запада. В результате, согласно официальной статистике, последние три месяца 2023 года в китайской экономике наблюдалась дефляция. Хотя для покупательной способности она кажется выгодной, на деле из-за низкого спроса производители сокращают производство, делают скидки на продукцию, низкий доход вынуждает компании увольнять сотрудников. Власти признают «сложности» в восстановлении экономики, однако настаивают, что в целом «благоприятные факторы превалируют над неблагоприятными» и сохраняется положительная динамика в долгосрочной перспективе.