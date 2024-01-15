 

Байден стал лучшим «турагентом» для нелегальных мигрантов в США

15.01.2024, 7:29, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если раньше Джо Байден выступал против большого числа иммигрантов, потому что американские граждане и без того конкурируют за рабочие места, то теперь он превратился «в лучшего турагента в мире», отмечает Fox News. Техасу даже пришлось полностью взять ситуацию на границе под свой контроль, не допуская туда федеральные службы — а это не что иное, как конституционный кризис.

Как однажды заявил Рональд Рейган, нация, которая не может контролировать свои границы, — это не нация. Не так давно Джо Байден с этим соглашался.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Ни одна великая нация не может пребывать в положении, в котором она не контролирует свои границы. Я не в восторге от этой идеи допущения значительного роста — нескольких сотен тысяч людей в год — занимающих постоянные рабочие места, особенно в строительной сфере, когда у вас есть другие 300 тысяч американцев, которые конкурируют за то, чтобы вешать гипсокартон, и могут заняться этой работой. Через 15 лет мы будем говорить — что нам делать с потоком нелегалов в Соединённые Штаты Америки?

20 лет спустя такие слова звучат расистски. Но Байден прав: люди действительно спрашивают, что мы собираемся делать. Так как же этот парень превратился в лучшего турагента в мире? Почему он проделывает дыры в пограничной стене? Почему он прекратил депортации? Почему он сцепился с губернатором Техаса Грегом Эбботтом? И пока тот устанавливает колючую проволоку, Байден хватается за кусачки? Эбботт пытался заблокировать Рио-Гранде, Байден его засудил. Теперь вражда переросла в мексиканское противостояние прямо посреди Игл-Пасса, штат Техас, в эпицентре проникновений через границу.

Губернатор решил взять всё в свои руки. Национальная гвардия Техаса при полном вооружении ворвалась туда с военными машинами и взяла контроль над 2,5 милями пограничной территории вдоль Рио-Гранде. Техас размещает там колючую проволоку и не пускает туда агентов Байдена. Пограничникам Байдена отказывают в доступе к границе. Техас взял полный контроль над этим пограничным пунктом. Федеральное правительство отстранено. Что мы тут имеем, так это старый-добрый конституционный кризис.

Байден сделает вид, что ничего не заметил, или он задействует федеральные силы, чтобы выдавить Техас с этой почвы? Обе стороны вооружены. Каким будет следующий ход? Ситуация требует срочного решения, потому что Джерри Надлеру надо что-то есть.

ДЖЕРРОЛЬД НАДЛЕР, член палаты представителей США: Нам нужны иммигранты в этой стране. Не говоря уже о том, что наши овощи сгнили бы в земле, если бы их не собирали иммигранты — множество нелегальных иммигрантов.

Джерри Надлер не ел овощей со времён президентства Рейгана, но он не может смотреть, как пропадает хорошая еда. И Надлер говорит за всю партию.

Дата публикации 13 января 2024 года.


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