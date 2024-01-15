NYP – отсутствие времени и новых идей в Белом доме играет против Украины

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Администрация Байдена не может найти новые способы помочь Киеву из-за сопротивления конгресса и истощившегося арсенала, рассказывает The New York Post. В Белом доме никогда не делали ставку на победу Украины и только контролируют развитие конфликта, опасаясь вызвать гнев Кремля в случае активного участия.



AP

У Байдена закончились идеи для помощи Украине: ситуация на фронте зашла в тупик, а конгресс отказывает одобрять новый транш, пишет The New York Post. С самого начала конфликта президенту США пришлось выбирать между тем, чтобы пожертвовать Украиной, и тем, чтобы привести Киев к победе, рискуя вызвать гнев Путина. Последний вариант никогда не устраивал Белый дом.

Сильная сторона Америки одновременно является её ахиллесовой пятой — это зависимость от технологий как в гражданской, так и в военной сфере. Её спутники и коммуникационные сети уязвимы перед космическим и кибероружием, чем пользуется Россия. Принимая во внимание эту слабость, Байден решил проявить осторожность и не бросать все силы на вооружение и защиту Украины.

На каждом этапе украинского кризиса президент США придерживается стратегии «контроля над эскалацией», предоставляя Украине достаточно оружия для поддержки, однако недостаточно для победы. Только спустя полтора года после начала СВО Байден разрешил поставлять Киеву ракеты ATACMS, способные долететь до российской территории. Однако арсенал США истощился, и 27 декабря Белый дом заявил о последнем пакете помощи Украине в размере $250 млн. Теперь администрация Байдена думает о переговорах по прекращению конфликта с территориальными уступками в пользу России.