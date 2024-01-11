«У нас просто нет ресурсов» – мэр американского города, развернувший автобусы с беженцами, о миграционном кризисе в США

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Вслед за крупными городами последствия кризиса на южной границе США начинают теперь ощущаться и в небольших населённых пунктах — однако некоторые из них пытаются сопротивляться: так, мэр городка Эдисон (штат Нью-Джерси) Сэм Джоси смог развернуть автобусы, развозящие мигрантов из южных штатов. Как заявил Джоси в эфире ABC News, у муниципальных властей нет денег, чтобы содержать приезжих, а урегулировать кризис — обязанность федерального, а не местного правительства.

А тем временем миграционный кризис на южной границе продолжает усугубляться: мигранты всё ещё прибывают в страну автобусами и самолётами и нагрузку ощущают не только крупные, но теперь ещё и маленькие города.

В штате Нью-Джерси на Восточном побережье США на несколько вокзалов в городах Фэнвуд, Эдисон и Трент прибыли автобусы из Техаса и Луизианы. Это — попытка обойти указ мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, устанавливающего определённые временные рамки для приёма автобусов в портовом управлении, и власти многих из упомянутых небольших городов теперь предупреждают, что просто не имеют средств для того, чтобы справиться с таким притоком мигрантов.

А обсудим мы это с мэром города Эдисон Сэмом Джоси. Большое вам спасибо, что к нам заглянули, господин мэр! Во-первых, хотелось бы услышать ваш комментарий в связи с тем, что мы сегодня услышали от главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, — он ответил на замечания со стороны палаты представителей по поводу ситуации с внутренней безопасностью и обвинения конгрессменов в том, что он не обеспечивает соблюдение законов, которые сейчас принимают законотворцы, возложив вину обратно на конгресс, обвинив его членов в создании нынешней неработающей системы. Каков ваш взгляд?

СЭМ ДЖОСИ, мэр города Эдисон, штат Нью-Джерси: Я считаю, что вина лежит на обеих сторонах. Я убеждён, что конгрессу нужно что-то делать, тут сомнений никаких. На мой взгляд, мы стоим перед проблемой, которая является вопросом федерального и национального масштаба, теперь вдруг взваленным на плечи муниципальных властей, а это — категорически недопустимо.

А ведь, помимо прочего, сегодня губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи отправил письмо в ряд транспортных компаний, у которых заказывают автобусы для перевозки упомянутых мигрантов из Техаса и Луизианы до транзитных пунктов в Нью-Джерси — вам это, конечно, хорошо известно, — и по существу попросил их заранее уведомлять власти штата о том, что к ним направляются мигранты. Вы уже обсуждали напрямую с губернатором Мёрфи ваше решение разворачивать эти автобусы?

СЭМ ДЖОСИ: Ещё не говорил. С властями штата я на связи, но мы… Если по существу, эта проблема — федеральная и, честно говоря, взваливать такое на плечи мэров или же губернаторов нельзя. Повторюсь, миграция в целом — вопрос по сути федеральный, решать его нужно на общенациональном уровне, и то, что нагрузка от всего этого ложится на мэров, — недопустимо.

Но ведь пока мы дожидаемся от конгресса какого-то решения, проблема ведь всё равно ложится на мэров-демократов по всей стране. Но если говорить про нынешний период, пока вы разбираетесь с этим кризисом по мере его развития — получив заранее уведомление от транспортных компаний, — смогло бы ваше муниципальное образование отыскать необходимые ресурсы, дабы приютить этих мигрантов? Да и вообще — станет ли оно это делать?

СЭМ ДЖОСИ: У нас их просто нет. Как мэр муниципального образования, в котором проживает около 108 тысяч человек, я заявляю, что у нас просто нет ни в финансовом, ни в социальном, ни в образовательном плане ресурсов, необходимых, чтобы удовлетворить нужды этих мигрантов. Это просто не укладывается в наши бюджеты, это невозможно. А поскольку я беседовал со многими коллегами и другими мэрами, я знаю, что они со мной согласны: это просто не входит в обязанности местных муниципальных властей. Очень важно, чтобы все понимали: у нас этих ресурсов просто нет.

Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.