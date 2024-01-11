 

«У нас просто нет ресурсов» – мэр американского города, развернувший автобусы с беженцами, о миграционном кризисе в США

11.01.2024, 6:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вслед за крупными городами последствия кризиса на южной границе США начинают теперь ощущаться и в небольших населённых пунктах — однако некоторые из них пытаются сопротивляться: так, мэр городка Эдисон (штат Нью-Джерси) Сэм Джоси смог развернуть автобусы, развозящие мигрантов из южных штатов. Как заявил Джоси в эфире ABC News, у муниципальных властей нет денег, чтобы содержать приезжих, а урегулировать кризис — обязанность федерального, а не местного правительства.

А тем временем миграционный кризис на южной границе продолжает усугубляться: мигранты всё ещё прибывают в страну автобусами и самолётами и нагрузку ощущают не только крупные, но теперь ещё и маленькие города.

В штате Нью-Джерси на Восточном побережье США на несколько вокзалов в городах Фэнвуд, Эдисон и Трент прибыли автобусы из Техаса и Луизианы. Это — попытка обойти указ мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, устанавливающего определённые временные рамки для приёма автобусов в портовом управлении, и власти многих из упомянутых небольших городов теперь предупреждают, что просто не имеют средств для того, чтобы справиться с таким притоком мигрантов.

А обсудим мы это с мэром города Эдисон Сэмом Джоси. Большое вам спасибо, что к нам заглянули, господин мэр! Во-первых, хотелось бы услышать ваш комментарий в связи с тем, что мы сегодня услышали от главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, — он ответил на замечания со стороны палаты представителей по поводу ситуации с внутренней безопасностью и обвинения конгрессменов в том, что он не обеспечивает соблюдение законов, которые сейчас принимают законотворцы, возложив вину обратно на конгресс, обвинив его членов в создании нынешней неработающей системы. Каков ваш взгляд?

СЭМ ДЖОСИ, мэр города Эдисон, штат Нью-Джерси: Я считаю, что вина лежит на обеих сторонах. Я убеждён, что конгрессу нужно что-то делать, тут сомнений никаких. На мой взгляд, мы стоим перед проблемой, которая является вопросом федерального и национального масштаба, теперь вдруг взваленным на плечи муниципальных властей, а это — категорически недопустимо.

А ведь, помимо прочего, сегодня губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи отправил письмо в ряд транспортных компаний, у которых заказывают автобусы для перевозки упомянутых мигрантов из Техаса и Луизианы до транзитных пунктов в Нью-Джерси — вам это, конечно, хорошо известно, — и по существу попросил их заранее уведомлять власти штата о том, что к ним направляются мигранты. Вы уже обсуждали напрямую с губернатором Мёрфи ваше решение разворачивать эти автобусы?

СЭМ ДЖОСИ: Ещё не говорил. С властями штата я на связи, но мы… Если по существу, эта проблема — федеральная и, честно говоря, взваливать такое на плечи мэров или же губернаторов нельзя. Повторюсь, миграция в целом — вопрос по сути федеральный, решать его нужно на общенациональном уровне, и то, что нагрузка от всего этого ложится на мэров, — недопустимо.

Но ведь пока мы дожидаемся от конгресса какого-то решения, проблема ведь всё равно ложится на мэров-демократов по всей стране. Но если говорить про нынешний период, пока вы разбираетесь с этим кризисом по мере его развития — получив заранее уведомление от транспортных компаний, — смогло бы ваше муниципальное образование отыскать необходимые ресурсы, дабы приютить этих мигрантов? Да и вообще — станет ли оно это делать?

СЭМ ДЖОСИ: У нас их просто нет. Как мэр муниципального образования, в котором проживает около 108 тысяч человек, я заявляю, что у нас просто нет ни в финансовом, ни в социальном, ни в образовательном плане ресурсов, необходимых, чтобы удовлетворить нужды этих мигрантов. Это просто не укладывается в наши бюджеты, это невозможно. А поскольку я беседовал со многими коллегами и другими мэрами, я знаю, что они со мной согласны: это просто не входит в обязанности местных муниципальных властей. Очень важно, чтобы все понимали: у нас этих ресурсов просто нет.

Дата выхода в эфир 08 января 2024 года.


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