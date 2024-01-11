На Западе растут опасения по поводу активной ядерной программы Ирана

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Ядерная программа Ирана набирает обороты, что вызывает сильное беспокойство Запада, пишет Fox News. Производство оружейного урана увеличено в три раза — при желании за несколько недель Тегеран может изготовить достаточно топлива минимум для трёх атомных бомб. Аналитики настаивают на применении силы — «иначе действия Ирана грозят стать хуже, чем всё, что мы видим сегодня в регионе».

Тем временем ядерная программа Ирана внезапно набирает обороты. Агентство ООН по наблюдению за ядерной безопасностью обнаружило, что Тегеран увеличил производство оружейного урана, так что теперь у Ирана достаточно топлива для нескольких атомных бомб. Это шокирующая информация. Наш корреспондент Грег Палкот в прямом эфире в Лондоне. Здравствуйте, Грег.

ГРЕГ ПАЛКОТ, старший международный корреспондент Fox News: Добрый день, Дэнни. Сегодня Иран создаёт проблемы сразу на нескольких фронтах. Одним из самых опасных, по мнению экспертов, является потенциальная угроза использования ядерного оружия.

Посредники Ирана не сидят без дела: ХАМАС воюет с Израилем, «Хезболла» наносит удары со стороны Ливана, ополченцы нападают на американские войска, йеменские хуситы атакуют корабли, а сам Иран, согласно различным сообщениям, наращивает свою ядерную программу. Эксперты утверждают, что производство урана, близкого к оружейному, увеличено в три раза. При желании за несколько недель Иран может изготовить достаточно урана как минимум для трёх атомных бомб.

В 2018 году администрация Трампа прекратила договор, направленный на сдерживание Ирана. Прошлогодний обмен заключёнными и разморозка активов, осуществлённые администрацией Байдена, по сообщениям, были направлены на то, чтобы умерить ядерные планы Тегерана, однако сегодня, как отмечается, это уже бесполезно. До сих пор верховный лидер аятолла Хаменеи не нажал на ядерный курок. Эксперты ООН настаивают на получении доступа. Если Иран зайдёт ещё дальше, аналитики опасаются, что режим может заполучить влияние в ядерной сфере.

ВИКТОРИЯ КОУТС, старший советник министра энергетики США: Это становится фактом, с которым нужно смириться. У Ирана внезапно появляется козырь, который он может использовать — и уничтожить своих соседей.

ГРЕГ ПАЛКОТ: Вопрос в том, что делать с Ираном, обладающим ядерным потенциалом. Некоторые призывают к заключению нового ядерного соглашения с Ираном, но, похоже, это не удастся: учёных-ядерщиков убивают, а в компьютеры вставляются «жучки». Аналитики говорят, что применение силы в отношениях с Ираном сейчас крайне важно — иначе его действия грозят стать хуже, чем всё, что мы видим сегодня в регионе.

Дата выхода в эфир 10 января 2024 года.