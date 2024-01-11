Французский “социолог” предсказал поражение Запада в противостоянии с Россией

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Отказавшись от традиционных ценностей, западные страны потеряли источник своей силы и потерпят поражение в борьбе с Россией, приводит Le Point мнение французского демографа, историка и социолога Эмманюэля Тодда. В частности, в США отказ от религиозной ориентации после разрешения однополых браков привёл к распространению нигилизма, который проявляется в «жажде разрушения» и «отрицании реальности».



AP

Западный мир проиграет противостояние с Россией из-за отрицания ценностей протестантизма, которые составляли его силу и особенность, предсказывает французский демограф, историк и социолог Эмманюэль Тодд. В эксклюзивном интервью Le Point по случаю выхода своей новой книги «Поражение Запада» он подчеркнул, что такой исход не связан с победой РФ в украинском конфликте, потому что «Запад сам себя разрушит».

По мнению исследователя, упадок западных стран обусловлен многими причинами: исчезновением национального государства, низкой рождаемостью, высоким уровнем детской смертности, самоубийств и убийств. Свою роль играют состояние экономики и снижение темпов производства, что в свою очередь привело к неспособности США производить достаточно вооружения для Украины. Тодд указывает на «фиктивный характер» американского ВВП, который продолжает усугубляться из-за торгового дефицита.

На более глубоком уровне падение западной цивилизации связано с «обрушением протестантизма с его ценностями труда и социальной дисциплины». Именно они, считает учёный, привели к «подъёму Запада и в частности англо-американского мира». В XX веке, однако, протестантизм в США перешёл в фазу «зомби», когда в обществе ещё сохранялись все его положительные ценности. Теперь же она сменилась «нулевой стадией религии», которую Тодд отсчитывает с момента, когда западные страны разрешили заключать однополые браки.

Собеседник французской газеты также акцентирует внимание на том, что окружение Джо Байдена на руководящих должностях «больше не связано общей протестантской системой верований». Это приводит к «потере религиозной ориентации и росту смертности» в США, а также распространению в обществе нигилизма, который проявляется в «жажде разрушения» и «отрицании реальности».

В то же время Россия, несмотря на западные санкции, может похвастаться «стабильностью в экономике и обществе», считает социолог. Он называет обвинения Кремля в имперских амбициях «общим бредом» и подчёркивает, что в таком случае Западу надо было добиваться союза с этой страной, чтобы сохранить своё мировое господство. Эмманюэль Тодд также напоминает, что Германия в 2000-х годах старалась сблизиться с Россией, однако этому помешали США. «Америка предпочла скорее уничтожить Европу, чем спасти Запад, — считает автор «Поражения Запада». — НАТО уже проигрывает эту войну». Он предсказывает, что в конце концов РФ и Германия добьются взаимопонимания и восстановят мир.