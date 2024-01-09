Землетрясение увеличило площадь полуострова Ното на 4,4 квадратных километра

После мощного землетрясения, произошедшего 1 января на японском острове Хонсю, исследователи сообщили, что площадь полуострова Ното увеличилась на 4,4 квадратных километра. Эти данные были предоставлены Японским географическим обществом и Институтом сейсмологии Токийского университета.

Согласно анализу специалистов, подъем морского дна вызвал смещение береговой линии на север до 250 метров в некоторых местах региона. Для подтверждения этой информации эксперты провели замеры и проанализировали космические снимки.

Местные жители сообщили, что подъем дна произошел почти мгновенно и совпал с землетрясением. Это привело к образованию естественных волнорезов, что в свою очередь снизило потенциальный разрушительный эффект цунами, вызванного землетрясением.

1 января в центральной части Японии произошла серия землетрясений, самое мощное из них имело магнитуду 7,6. В результате катаклизма произошли оползни в горных районах страны, а также вспыхнули пожары в нескольких городах. Данное землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года.