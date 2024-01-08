 

“Помешался”: народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко

08.01.2024, 18:34, Новости дня
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Блогеры часто идут на жертвы ради увеличения аудитории и повышения популярности. Сергей Косенко судя по всему тоже решил повысить охваты с помощью видеоролика. Как пишет Пятый канал, подписчики Сергея были в ужасе от опубликованного им видео. В кадре он бросает своего двухмесячного ребенка в большой сугроб. Читатели блога переживают за здоровье малыша. А отца обвиняют в том, что ради охватов он не жалеет собственного ребенка. Некоторые даже пообещали обратиться в органы опеки.

Блогер поспешил оправдаться перед своей аудиторией и сказал, что видео было постановочное, а вместо ребенка он бросал куклу. Но подписчиков его аргументы не убедили, они разглядели, как малыш моргает на видео. Неравнодушные люди обратились к общественному деятелю Екатерине Мизулиной, чтобы она разобралась в ситуации.

“Совсем помешались на охватах. И никакая это не кукла, ребенок закрывает и открывает глаза в полете”, — прокомментировала видео одна из подписчиц.

Телеведущая Ксения Бородина тоже высказалась по поводу этого видео. В своих соцсетях она рассказала, что ее очень разозлил поступок блогера Косенко. Она добавила, что охваты – это хорошо, но важно, каким путем их достигают.

Депутат Государственной думы Нина Останина в своем телеграм-канале заявила, что Сергей Косенко должен понимать, что его могут ждать серьезные последствия. Она планирует обратиться в СК РФ, чтобы блогера привлекли к ответственности за такое отношение к своему ребенку.


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