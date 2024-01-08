Aтаки на Белгород могут стоить Киеву западной поддержки

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Последние атаки ВСУ на Белгород впервые с начала конфликта были официально признаны киевскими властями, напоминает в эфире французского телеканала LCI международный обозреватель Магали Барте. По её словам, в случае усиления атак по мирному населению РФ союзники Киева вряд ли согласятся на продолжение финансирования Киева.

МАГАЛИ БАРТЕ, международный обозреватель LCI: Что здесь абсолютно ново, так это видеть кадры, на которых мы наблюдаем, как (украинский) спецназ действительно в открытую переходит границу. И это, правда, можно интерпретировать, как предупреждение российским властям. Украинцы говорят: «Мы способны и мы хотим попытаться перенести конфликт на российскую территорию». В контексте предвыборной кампании Владимира Путина это способ впрямую пригрозить россиянам и оказать давление на общественное мнение. Что представляет опасность, так это то, что Запад не поддерживает эту стратегию.

Ну, да. Ведь вдобавок ко всему в этих атаках гибнут мирные российские люди.

МАГАЛИ БАРТЕ: Да, действительно… Считается, что Украина ведёт боевые действия не так, как Россия. Но если в реальности они начинают минировать отрезки территории по другую сторону границы, с российской стороны, мы отчётливо видим, что эта грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьёзным образом стираться и смешиваться.

Итак, это риск. И всё это, разумеется, будет внимательно отслеживаться в западных столицах. Поскольку в момент, когда и без того становится всё сложнее согласовать новые кредиты…

Новые пакеты помощи Украине…

МАГАЛИ БАРТЕ: …Украине, если атаки по Белгороду будут нарастать, и всё больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам в результате будет всё сложнее соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной. Это довольно опасная игра и опасная ставка.

Да, ведь изначальное соглашение было в том, что мы помогаем Украине не атаковать Россию, а защищаться, охранять свою территорию.

Дата выхода в эфир 05 января 2024 года.