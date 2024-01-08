Немецкие танки пригодны для учений, но не для реальных боевых действий

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Комиссия из Германии посетила ремонтный центр для немецких танков в Литве. Выводы по итогу визита неутешительные: ремонтировать приходится танки, не только пострадавшие в боях, но и просто проехавшие пару тысяч километров. И украинские, и немецкие офицеры признают, что техобслуживание немецкой техники очень сложное, и в боевых условиях она изнашивается в 10 раз быстрее, чем на учениях. Ко всему этому ещё с лета 2023 года сохраняются проблемы с переводом технической документации и обеспечением запчастями.



AP

Комиссия из Германии в лице министра обороны Бориса Писториуса, депутатов бундестага и журналистов посетила незадолго до Рождества ремонтный центр для танков Leopard в Литве. Издание Der Spiegel указывает, что комиссию больше всего удивило количество танков, вышедших из строя не из-за боевых повреждений, а из-за внутренних дефектов механики и электроники. «Самой большой проблемой немецких танков на украинской службе, кажется, является не противник и не выстрелы российских войск; главная первопричина их поломок, кажется, лежит в чём-то другом».

Литовская LDS и немецкие Rheinmetall и KMW отказываются сообщать точное количество техники, находящейся на ремонте в Литве, так как «российское руководство не должно получить информацию, которую она может использовать в боевых действиях против Украины». Но из 18 поставленных на Украину танков Leopard-2 очень многие уже находятся в Литве. «C сожалением констатируем, что только незначительное число поставленных боевых танков может быть ещё использовано Украиной», — указывает депутат бундестага Себастьян Шефер от партии зелёных.

Немецкое издание напоминает, что Шефер и его коллега от СДПГ Андреас Шварц ещё летом предупреждали, что ремонтные работы в Литве «слишком долгие и сложные», что «украинцам не хватает экспертизы и запасных деталей». По итогу визита в Литву они снова вынуждены просить немецкую промышленность ускорить работу по производству запасных частей для немецких танков, а также обучить украинских механиков. Сейчас «попытки ремонта со стороны украинской армии приводят к дополнительному повреждению боевых танков», — заявляет Шефер. Он также считает неэффективной схему ремонта в Литве, по его мнению, транспортировка слишком долгая и необходимо наладить работы на месте, на Украине.

Журнал Der Spiegel считает, что открытое письмо Себастьяна Шефера «указывает на вызов, который часто оставляют без внимания», а именно на то, что «западное оружие само по себе почти не помогло Украине». Ремонтные работы и логистика играют решающую роль, считает немецкий журнал. Украинские солдаты вынуждены обслуживать сразу несколько типов западной техники, часто взаимонесовместимой, что дополнительно усложняет для них ситуацию. Отдельно издание выделяет сложную немецкую технику, которой даже в мирное время необходим регулярный техосмотр на заводе. Даже замена гусениц танка, в которой он нуждается после каждых 6 тыс. км, может проводиться только на заводе.

«В военное время для украинской армии невозможно соблюдать такие циклы техобслуживания», — признаёт офицер бундесвера на условиях анонимности в комментарии для Der Spiegel. Из опыта применения немецкой техники в Мали известно, что 10 тыс. км боевого применения сказываются на немецких танках так же, как 100 тыс. км в мирное время или во время учений.

Слова немецкого офицера подтверждает его украинский коллега — Павел с позывным «Синай», возглавляющий подразделение немецких Leopard-2 в украинской армии. Самым слабым элементом немецких машин он также называет гусеничную ленту. «Уменьшение натяжения гусениц приводит к поломкам», — заявляет Павел и оценивает последствия такого дефекта в боях как «катастрофу». «Мы держим эту проблему постоянно на контроле и следим за танковыми гусеницами, поэтому всё не настолько плохо», — продолжает украинский военный. В остальном немецкая техника достаточно современная, по мнению Павла, хотя и возникают проблемы после боёв с российскими войсками. Украинский военный отмечает ремонтопригодность немецких танков.

Ещё с лета 2023 года сохраняются проблемы с переводом технической документации для немецкой техники. Даже в ремонтном центре в Литве рабочим «приходится импровизировать», потому что «им не хватает опыта и всесторонней подготовки солдат бундесвера». Немецкая промышленность по-прежнему не наладила оперативные поставки запчастей, из-за чего случаются простои в ремонте. Проблемы с обеспечением деталями доходят до того, что приходится брать детали из запасов бундесвера, пишет немецкий Der Spiegel.

Rheinmetall в ответ на запрос журнала Der Spiegel сообщил, что в декабре немецкое правительство «сделало заказ на самый полный пакет запасных частей для Leopard-2», поэтому можно ожидать, что в этом году проблема будет решена. Компания также заявила, что в 2024 году немецкие танки начнут ремонтировать на Украине, так как «персонал в настоящее время заканчивает обучение, заканчиваются подготовительные строительные и технические работы».