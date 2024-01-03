 

Режиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях

03.01.2024, 13:25, Новости дня
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Илья Бледный представил на суд театральных зрителей свой новый спектакль. Главные роли в нем исполнили Ольга Кабо, Агата Муцениеце и Аристарх Венес. Среди зрителей премьерного показа были замечены участницы группы “Тутси”, Алика Смехова и Илья Гуров.

По сюжету герой Аристарха Венеса – слепой парень Дональд, который мечтает стать музыкантом. Его мать, которую играет Ольга Кабо, слишком опекает сына, и тот отправляется на поиски свободы. Он встречает ветреную Джил в исполнении Агаты Муцениеце, и вместе они идут к своим мечтам.

Режиссер рассказал о спектакле корреспонденту “Пятого Канала”. Он отметил, что автор пьесы расписал подробно каждое действие героев, вплоть до шагов. Илья Бледный попытался переработать произведение в соответствии с современными реалиями.

“Понятно, что пьеса написана давно, но звучание современное. Именно потому как сейчас люди относятся друг к другу. Все равно эта пьеса про любовь, а любовь вечна”, – поделился он.

Героиня, которую играет Муцениеце, может показаться легкомысленной и поверхностной, но сама актриса отмечает, что она боится разбитого сердца и прячется за маской ветреной девушки.

Илья Бледный считает, что в этой истории реальность и фантазия настолько сплетаются, что сложно даже отличить одно от другого. Но магия спектакля в том, что после его завершения всем зрителям становится понятно, что чудо все-таки произошло.


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