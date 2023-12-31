 

Нетаньяху объявил, что война в Газе затянется «на долгие месяцы»

31.12.2023, 15:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Глава еврейского государства объявил, что военная кампания ЦАХАЛ в секторе Газа «продлится долгие месяцы». Биньямин Нетаньяху также поблагодарил Вашингтон за военную и дипломатическую поддержку на фоне растущего международного осуждения его страны, передаёт Associated Press.


AP

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что война Израиля с ХАМАС в Газе будет продолжаться «ещё много месяцев». Он выступил с этим заявлением, несмотря на настойчивые призывы мировой общественности к прекращению кровопролитного конфликта, пишет Associated Press.

Глава еврейского государства поблагодарил администрацию Байдена за её постоянную поддержку, включая второе за этот месяц экстренное одобрение продажи оружия. Он также похвалил Вашингтон за блокировку резолюции Совбеза ООН, требующей немедленного прекращения огня в палестинском анклаве.

Тем временем Минздрав Газы сообщил, что беспрецедентная кампания ЦАХАЛ в регионе унесла жизни более 21,6 тыс. палестинцев. По данным ведомства, только за последние сутки были убиты 165 человек, 70% которых составляли женщины и дети.

Кроме того, война вынудила порядка 85% жителей Газы покинуть свои дома. Многие люди стали искать убежища в определённых Тель-Авивом «безопасных районах», которые при этом подвергались атакам израильской армии, отмечает агентство.

«(Израильские) оккупанты делают всё, чтобы заставить людей уйти, — рассказал в интервью Associated Press житель одного из палестинских палаточных лагерей. — Они хотят сломить наш дух и волю, но им это не удастся. Мы здесь, чтобы остаться».


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