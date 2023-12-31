Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин

Александр Васильев дал рекомендации, которые помогут составить новогодний образ и встретить праздники ярко. Например, он советует выбирать ткани, которые хорошо отражают свет. Это может быть люрекс, парча, одежда с бисером или блестками. Так можно привлечь в Новом году перемены во всех сферах жизни.

“Старайтесь выбрать вещи, которые идут вам по тону и которые создают вам хороший румянец”, – добавил экс-ведущий “Модного приговора”.

Васильев напомнил, что каждому человеку подходят определенные оттенки. Это зависит от цвета волос, глаз и кожи.

Он также посоветовал обратить внимание на то, что большую часть праздника люди проводят за столом. Одежда должна быть подходящей для этого. От обтягивающих платьев лучше отказаться, так как съеденные за вечер салаты и закуски будут портить силуэт.

Что касается обуви, предпочтение лучше отдать комфорту. По мнению историка моды, сейчас многие женщины выбирают удобные ботинки челси, и это отличный вариант для новогоднего вечера.

И кстати, на новый праздничный образ не придется тратить много денег. Александр Васильев советует присмотреться к секонд-хендам. Вопрос переработки вещей и перенасыщения магазинов одежды сейчас очень актуален. А в секонд-хенде можно найти то самое платье для празднования Нового года по приятной цене.