 

Выборы 2024 года станут решающими для западной модели мироустройства

31.12.2023, 10:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В 2023 году действующая система международных отношений потерпела крах, не сумев остановить конфликты на Украине и в секторе Газа, считает Le Temps. В следующем году во многих странах пройдут выборы, которые станут решающими для сложившегося после Второй мировой войны миропорядка.


AP

Подходящий к концу год запомнится громким провалом международной системы, разработанной после Второй мировой войны для обеспечения порядка и мира во всём мире, пишет Le Temps. ООН не смогла остановить конфликты на Украине и в секторе Газа, что делает из неё по большому счёту устаревшую организацию.

Однако обвинять ООН в бездействии было бы ошибкой: она всегда была лишь отражением взглядов своих членов. Её беспомощность объясняется тем, что составляющие ООН страны теперь занимают различные позиции по текущим проблемам. Китай борется за лидерство с США, а Индия и Бразилия пытаются на этом фоне отстоять свою независимость. Появившийся недавно многополярный мир старается найти свой путь, который не всегда подразумевает поддержку западных ценностей.

Наступающий 2024 год станет решающим: во многих странах пройдут выборы, и половина населения Земли сможет проголосовать. На март назначены президентские выборы в России, в апреле состоятся общие выборы в Индии, в июне — выборы в Европарламент. Особенное беспокойство вызывают выборы американского президента, которые серьёзно повлияют на исход конфликтов на Украине и в секторе Газа. 


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