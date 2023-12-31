Китайские чиновники похудели после антикоррупционной кампании

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В ходе многолетнего исследования на базе общенационального опроса в Китае было выявлено снижение индекса массы тела среди госслужащих после начала широкомасштабной антикоррупционной кампании, которая является краеугольным камнем внутриполитической программы китайского лидера Си Цзиньпина. Исследователи объясняют это тем, что чиновникам пришлось сократить число застолий вне дома и меньше употреблять алкоголь. При этом увеличилось время, выделяемое для физических упражнений, пишет Newsweek.



AP

Антикоррупционная политика китайского лидера Си Цзиньпина приводит к тому, что государственные служащие теряют лишний вес, пишет Newsweek со ссылкой на результаты многолетнего исследования команды китайских учёных. Результаты этого исследования указывают на неожиданную связь между борьбой с коррупцией и положительными последствиями для здоровья, хотя эти последствия выходят за рамки основных целей кампании по борьбе с коррупцией, отмечается в статье.

За последние годы ни высокопоставленные чиновники, включая высшее военное руководство и руководителей государственных предприятий, ни представители местных органов власти в Китае не смогли остаться в стороне после начала широкомасштабной антикоррупционной кампании, которая считается краеугольным камнем внутриполитической программы Си Цзиньпина.



Коммунистическая партия Китая сказала в конце прошлого года, что за последнее десятилетие в отношении почти 5 миллионов членов партии были проведены расследования, по итогам которых против 553 человек были возбуждены официальные уголовные дела. В рамках последнего этапа антикоррупционной кампании были арестованы десятки людей, связанных с Ракетными войсками, контролирующими ядерный арсенал страны, и органами Народно-освободительной армии, отвечающими за логистику и закупки.

По оценкам экспертов, злоупотребления властью среди чиновников этих ведомств опасны тем, что это негативно влияет на качество военной техники и снижает боеготовность. В числе наиболее видных официальных лиц, которые были привлечены к этой серии расследований, называют имена бывшего министра обороны и министра иностранных дел Китая, а также высшего военного и политического лидеров Ракетных войск — летом этого года все четверо чиновников внезапно исчезли из поля зрения общественности, пишет Newsweek.

И как свидетельствует многолетнее исследование, которое было проведено в Китае на базе данных общенационального репрезентативного опроса, побочным эффектом ужесточения мер по борьбе с коррупцией стало заметное снижение индекса массы тела среди китайских государственных служащих по всей стране.

Официальный доклад по итогам этого исследования, которое проводили учёные из Уханьского университета, Китайского университета Жэньминь и Школы экономики Нанкайского университета, будет опубликован в январе 2024 года в журнале Journal of Economic Behavior & Organization, поясняется в статье. Однако журналисты Newsweek напрямую обратились к авторам за комментариями.

Китайские исследователи общались с респондентами каждые два года на протяжении целого десятилетия, с 2010-го по 2020 год. Но из-за пандемии COVID-19 в 2020 году полномасштабный опрос не проводился, поэтому для заключительной статистики были использованы данные от 2018 года, поясняется в статье.

В сумме было опрошено 42 590 человек и 14 798 домохозяйств. Участники опроса предоставили личную информацию, касающуюся их доходов и расходов, семейного положения и образования, а также физических параметров.

По словам исследователей, культура вина и еды в Китае традиционно играет центральную роль в укреплении деловых и политических связей. «Эти банкеты, на которых обычно представлены чрезвычайно дорогие блюда с высоким содержанием калорий и белков (например, моллюски, акулий плавник и трепанги), а также элитный зерновой спирт «байцзю», играют важную роль в налаживании контаков и «смазке колёс» в структурах власти», — пояснили они.

Эти традиции также предполагают, что предприниматели устраивают для чиновников банкеты в обмен на благосклонное обращение. Однако это приводило к печальным последствиям для здоровья, отмечается в статье. Согласно официальным документам о состоянии здоровья государственных служащих, в 2009 году (то есть за четыре года до начала кампании против взяточничества) более 40% из них имели избыточный вес или страдали ожирением.

Кроме того, среди чиновников были наиболее распространены проблемы со здоровьем, вызванные чрезмерным потреблением еды и алкоголя, такие как гипертония, ожирение печени и высокий уровень сахара в крови. Данные за 2012 год показывают, что более двух третей государственных служащих страдали как минимум от двух подобных проблем.

«Интересно при этом, что чем выше был ранг чиновника в бюрократических структурах, тем хуже было состояние его здоровья», — отмечают авторы исследования.

Однако статистика за 2018 год (последние данные, которые удалось включить в исследование из-за пандемии) свидетельствует, что госслужащих с избыточным весом к тому времени стало на 11,6% меньше. Кроме того, исследователи выяснили, что в тех провинциях Китая, где контроль за деятельностью чиновников был более строгим, индекс массы тела среди чиновников в целом снижался более интенсивно, говорится в статье.

Исследователи объясняют это тем, что на фоне ужесточения антикоррупционных мер государственным служащим пришлось сократить число застолий вне дома и меньше употреблять алкоголь, что привело к общему снижению потребления высококалорийной пищи. А также, по мнению экспертов, к таким результатам привело увеличение времени, затрачиваемого на выполнение физических упражнений, заключает Newsweek.