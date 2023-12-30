 

Какого х..на вы не даете нам вас убивать?!

30.12.2023, 8:38, Новости дня
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– Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было бы,

Война в Украине— Постпред РФ при ООН Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине заявил, что это украинская система ПВО виновата в гибели 30 человек и ранении ещё 160 человек в результате вчерашнего массированного обстрела России по Украине.

– Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить себе больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто не было бы. Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которых гибнут мирные жители. Нацистский режим готов убивать западным оружием и теми же средствами ПВО не только жителей Донбасса, но и собственных граждан в жилых домах и на мирных объектах, — заявил он.

Небензя полностью оправдал в своём выступлении массированную атаку России по Украине, заявив, что РФ якобы нанесла удары только по военным объектам. При этом он почему-то не объяснил, на каких основаниях Россия, на его взгляд, вообще имеет право что-то атаковать в чужой стране. А также не рассказал, почему российские военные тайно пересекали границу с Украиной ещё с 2014 года и воевали там, нарушая как законы РФ, так и международные нормы, в том числе Женевскую конвенцию.

Также в ходе выступления Небензя заявил, что «военная победа над Россией – цель абсолютно недостижимая». Помимо этого он заявил, что задача России — «не дать режиму Зеленского «окончательно уничтожить свой народ».


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