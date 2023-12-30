Украинцы вновь проводят праздники, хороня погибших

2023 год заканчивается так же, как и начался – насилием против народа Украины.

С такими словами в пятницу к членам Совета Безопасности ООН обратился помощник Генерального секретаря ООН, представитель Департамента по политическим вопросам Халед Хияри. Внеочередной брифинг Совбеза был созван в срочном порядке по инициативе ряда стран после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 29 декабря.

– Украинцам вновь приходится проводить праздники в поисках убежища, расчищая завалы и хороня погибших в условиях морозной погоды, – сказал Хияри.

Он подчеркнул, что атака на Украину в ночь на пятницу была очередной в серии нарастающих нападений со стороны России. По последним данным, погибли около 30 мирных жителей, по меньшей мере 160 были ранены. Пострадала гражданская инфраструктура, включая школы и больницы.

– Эти удары стали одним из крупнейших воздушных налетов со времени полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года, начатого в нарушение Устава ООН и международного права, – заявил Хияри.

Он отметил, что с момента последнего брифинга Департамента по политическим вопросам в Совбезе ООН 6 декабря ежедневно продолжали поступать сообщения о нападениях на украинские города и населенные пункты, в том числе на критически важную гражданскую и энергетическую инфраструктуру, и о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

Ссылаясь на Управление ООН по права человека, Хияри сообщил, что в 2023 году война в Украине унесла жизни 1888 мирных жителей, а ранения получили 6334 человека. Общее число жертв (погибших и раненых) среди гражданского населения Украины с начала войны достигло, по официальным данным, 29 113 человек. Реальные цифры, отметил Хияри, скорее всего, гораздо выше.

– Ожидая Нового года в надежде избежать дальнейшей эскалации, мы напоминаем о призыве Генерального секретаря ко всем заинтересованным сторонам внести свой вклад, чтобы помочь заложить основы устойчивого мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи, – подытожил Хияри.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш самым решительным образом осудил масштабную атаку Российской Федерации на украинские города и населенные пункты в ночь на 29 декабря. Глава ООН заявил, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право и должны быть немедленно прекращены.

Волну ударов по украинским городам также осудила Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

– Я самым решительным образом осуждаю чудовищную волну нападений России на населенные пункты Украины в последние несколько часов, которая оставила после себя след разрушений, смертей и человеческих страданий, – говорится в заявлении Браун, обнародованном сегодня утром.

По данным СМИ, в ночь на пятницу многие крупные города Украины, включая Киев, Львов, Харьков, Днепр, Сумы, Одессу, Запорожье, Черкассы и Хмельницкий подверглись самой массированной воздушной атаке с использованием ракет и беспилотников. Удары наносились, в частности, по густонаселенным районам. Погибли около 30 мирных жителей, по меньшей мере 160 получили ранения.

– В результате ударов были повреждены жилые дома, школы, больницы, торговый центр, станция метро и энергетическая инфраструктура, погибли и получили ранения мирные жители почти во всех регионах страны, – заявила Дениз Браун. Сотрудники служб экстренной помощи сейчас пытаются спасти людей, оказавшихся под обломками зданий.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что шокирован ночными ударами по территории Украины.

– Я еще раз призываю Российскую Федерацию немедленно прекратить нападения на Украину и строго соблюдать все нормы международного права, касающиеся ведения боевых действий, – заявил Тюрк.

Дениз Браун подчеркнула, что массированная воздушная атака на Украину стала еще одним примером «ужасающей реальности», с которой столкнулся украинский народ, добавив, что 2023 год был «еще одним годом неимоверных страданий».

– Российская Федерация продолжает практику игнорирования своих обязательств в рамках международного гуманитарного права. Как неизбирательные нападения, так и нападения, преднамеренно направленные против гражданских лиц или гражданских объектов, строго запрещены, – заявила она.

Гуманитарные организации ООН и их партнеры сразу же развернули операции по оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим в результате воздушных ударов.

– В Днепре, Львове, Харькове, Киеве, Одессе, Запорожье и других городах мы предоставляем медицинскую помощь, ремонтные материалы, воду, еду и другую жизненно необходимую помощь, – говорится в заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Группы быстрого реагирования Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) находятся в Днепре и Одессе и оказывают психологическую и другую помощь семьям с детьми. По сообщениям, среди тех, кто был ранен сегодня в Украине, – трое детей. От ударов пострадало шесть зданий школ.